香港前特首董建華於2005年因23條「腳痛」落台，今早在北京人民大會堂跌倒。全國人大常委會副委員長王晨，在今早的人大開幕禮上，宣讀有關完善香港特別行政區選舉制度的決定草案後散會，全國政協副主席、第一任行政長官董建華，離場時跌倒，整個人癱倒在地上，需要由在場其他人扶起。列席的行政長官林鄭月娥和全國政協副主席、前特首梁振英見狀隨即上前慰問。

83歲的董建華，倒地後一時間無法起來，隨後由在場人士慢慢扶起，看起來並無大礙，對其他人的問候，亦有反應，但動作遲緩。林鄭月娥隨即上前慰問，董建華還用手拍拍她的膊頭，似是表示無恙。據悉，梁振英亦有上前慰問。

公開資料顯示，這次並非董建華首次公開跌倒。1997年底，上任不久的董建華，在一個席推廣立法會選舉選民登記活動上，不慎在台上跌倒，須要在場其他須在其他嘉賓扶起來。活動司儀事後打圓場，指董建華「瞓身支持」活動。至2005年3月10日，董建華以健康為理由向國務院請辭，兩日後獲接納，之後沉寂過一輪，自2014年後又再轉趨活躍，不時出席撐港府的公開活動，但明顯老態龍鍾。

前年9月29日中共建政70周年大閱兵前夕，董建華在北京出席首屆國家勛章和「國家榮譽稱號」獎章頒授儀式，便搭機返回香港，未有出席大閱兵等慶祝活動。隨後，董建華透過公關回應表示，當日從北京返港後感到不適，經醫生診斷因急性泌尿科問題入院治療。

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