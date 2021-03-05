全國人大會議開會後，今日下午各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。中共政治局常委們則前往不同的代表團，參加審議。其中國家主席習近平下午參加內蒙古代表團審議，他要求推廣普及「國家通用語言文字（漢語漢字）」、全面推行「國家統編教材」，深入開展「中華民族共同體意識教育」。

習近平表示，文化認同的「最深層次的認同」，是「民族團結之根、民族和睦之魂」，他要求內蒙古的代表，要認真做好推廣、普及「國家通用語言文字」工作，全面推行使用國家統編教材。

習近平又要求各族的官員、群眾，深入開展「中華民族共同體意識教育」，「特別要從青少年教育抓起」，引導廣大幹部群眾全面理解中共的民族政策，「樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點」。

當局去年要求內蒙古在新學年推出「雙語教學」，要求中小學語文、政治和歷史的教學語言從蒙語逐步改為普通話，許多蒙古族學者和學生家長擔憂，有家長不讓學生到學校上課，各地亦引發大規模示威，甚至升級為「一場身份認同抗爭」。上月初當局再印發方案，要求以民族語言授課的中小學部分班級，下學年起需在《道德與法治》、《語文》和《歷史》三科使用漢語編制的教材教學。

多名政治局常委則分別到不同代團參與審議，其中，全國人大委員長栗戰書到江西團，全國政協主席汪洋則到四川團，中央書記處書記王滬寧則到河北團，中紀委書記趙樂際則到黑龍江團，副總理韓正則到陝西團，不過卻未有報道國務院總理李克強有否到代表團參與審議。

新華社

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