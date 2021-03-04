【本報訊】今年政協報告對台灣描述與去年相比新增「促進兩岸經濟文化交流」，報告透露會舉辦辛亥革命110周年紀念活動，「團結海內外中華兒女共促祖國統一大業」。台灣陸委會回應指，中共過往屢藉紀念活動扭曲事實進行統戰，呼籲台灣民眾拒絕參加、合作辦理這類統戰活動。

回顧部署部份刪「台獨」字眼

前年政協報告高呼打擊「台獨」，但去年報告比較平淡，回顧及部署部份都刪去「台獨」等用字，今年報告與去年的遣詞用字相若，同樣沒有喊打「台獨」，在未來部署部份僅增加「促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」。報告亦透露會舉辦辛亥革命110周年紀念活動，「弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。

陸委會發言人邱垂正昨日回應稱，過去北京慣常藉各種紀念活動或開重要會議，扭曲歷史事實，對台進行統戰，滿足內部愛黨愛國需求，消滅中華民國法統。他揚言台灣政府不會接受，呼籲民眾與團體拒絕參加、合作辦理此類活動。政治學者吳強對本報表示，中共試圖強化孫中山民族主義的遺產，對香港和台灣打民族主義牌，他認為今次辛亥革命110周年活動有過往「拉藍打綠」痕迹，但質疑成效。他指台灣已擺脫過往中華民國的大一統民族主義，建構出其本土民族主義，故難對台有針對性。