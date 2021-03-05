中國民主黨創辦人之一朱虞夫，被當局以「顛覆國家政權」定罪，監禁7年後獲釋，但仍被嚴密監控。近日他收到當局一張「恢復政治權利通知書」，引發網民熱議，有網民批評中國人「一出生就被剝奪政治權利了」，認為這是「本年度最大的冷笑話」。

內地的人權律師劉曉原，前日將杭州市公安局發給朱虞夫的「恢復政治權利通知書」，上載到Twitter，通知書中稱，2011年以顛覆國家政權罪被判監7年、附加剝奪政治權利3年、及單獨剝奪政治權利1年，這些處罰至本月3日執行期滿，因此「依法恢復政治權利」。

現年68歲的朱虞夫，1998年6月因積極籌備中國民主黨組建工作被捕，並以顛覆國家政權罪判監7年，至2006年獲釋，翌年再次以妨害公務罪被捕。至2011年又再判監7年，原因是他公開支持中國茉莉花革命。他在2018年3月獲釋，但卻被當局嚴密監控，並送到浙江千島湖一帶「旅遊」，變相軟禁。

不少網民都認為這張「恢復政治權利通知書」相當諷刺，網民質疑說：「我們有政治權利嗎？」認為在中國的環境，恢復政治權利可說是毫無意義。網民更指：「中國人政治權力本來為零，當你被政府懲治後就降為負數了，可以隨便處置和欺負你。恢復政治權利就是恢復到零狀態！」「這一張廢紙有何作用？」

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