國務院總理李克強在今早宣讀的政府工作報告中，對國防和軍隊建設部份着默頗多，當中特別強調「強軍」兩字，同時表示要「全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衞國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。根據中國財政部的預算報告，中國國防預算支出為1.35萬億元人民幣（下同，1.62萬億港元），增長6.8%，高於去年6.6%的增長。

李克強表示，過去一年國防和軍隊建設取得新的重大成就，軍隊在維護國家安全和疫情防控中，展示出過硬本領和優良作風。他指出，新一年要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制，聚焦建軍一百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍及依法治軍。

他又指，要全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衞國家主權、安全、發展利益的戰略能力。優化國防科技工業佈局，完善國防動員體系，各級政府要大力支持國防和軍隊建設。至於十四五時期要統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。李克強強調，要堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

中國國防預算（2016至2021年）增長：

● 2021年 1.355萬億元 ( +6.8%)

● 2020年 1.2萬億元（+6.6%）

● 2019年 1.19萬億元 （＋8.1%）

● 2018年 1.1萬億元 （+8.1%）

● 2017年 1.04萬億元 （＋7%）

● 2016年 9,540億元 (+7.6%)

單位：人民幣

新華社/ 《南華早報》/ 《蘋果》資料室

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