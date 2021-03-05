83歲的香港前特首董建華，今早在北京人民大會堂跌倒，要由在在場其他人士攙扶才能站立起來。董建華事後表示並無大礙，強調只是忘記留意腳下情況而「絆了一下」。不過，董建華1997年也曾在公開場合跌倒過一次，2005年以「腳痛」健康問題辭去特首一職，前年因急性泌尿科問題入院治療。之後，於上月26日接種「國產」科興疫苗，雖然他事後形容感覺非常好，但不久便傳出一名患有嚴重糖尿病的63歲老人，疑接種科興疫苗後休克死亡。

根據衞生署資料，曾經跌倒的長者往往會對自己的能力失去信心，或小便失禁，都有可能導致心情緊張導致容易跌倒。

另外，長者跌倒亦有可能因為其他原因，包括視力欠佳、或患有柏金遜症、中風等，亦可能涉及膝關節退化、心律異常；如使用降血糖藥或安眠藥，也會引致頭暈或步履不穩。而長者跌倒一般「手尾長」，曾經跌倒的長者往往會對自己的能力失去信心，害怕會再跌倒而避免外出。這些轉變可能會使長者感到情緒低落，嚴重的話可導致抑鬱症。跌倒的長者亦有可能因為失救而導致死亡。

長者跌倒後的處理：

●先定一定神，保持鎮定

●檢視受傷程度，如四肢無恙，可慢慢移動身體

●沿地板移至牆邊或穩固的家具，慢慢扶着家具爬起來

●若不能站起，可嘗試打電話、按動平安鐘、打開大門或鐵閘並高聲呼救

●如有擦傷，應先處理傷口

●即使沒有明顯創傷，但行動不便或有嚴重痛楚，均有可能是骨折，應儘快求診，檢查清楚

資料來源：衞生署長者健康服務網站

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