大陸以有蟲害為由禁止台灣的鳳梨（港稱：菠蘿）入口，被視為以政治打擊台灣經濟，台灣方面除發起全民食鳳梨後，還積極拓展海外市場。台灣外交部長吳釗燮昨日應邀參加「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）的共同主席視像會議時特別提及，台灣的國際處境及近日台灣鳳梨遭中國暫停進口事件。IPAC會後推文表示，台灣面臨的中國壓力日趨加重，期待未來能深化與台的夥伴關係。

台灣外交部發言人歐江安，今日披露有關這次視像會議時，形容IPAC各國共同主席與吳釗燮於會中互動熱烈，就多項議題進行深入討論。此外，吳釗燮還回應有關近日台灣鳳梨遭中國暫停進口一事，並即時展示品質優良的台灣鳳梨。

歐江安指出，由於IPAC會議為閉門性質，外交部不便透露會中的具體內容。而IPAC則於會後在Twitter發出一則以「同一陣線」（#StandTogether）為結論的留言表示，台灣面臨的中國壓力日趨加重，IPAC期待未來能深化與台的友誼及夥伴關係。

歐江安說，IPAC由英國、美國、加拿大、比利時、捷克、德國、丹麥、法國、愛爾蘭、義大利、立陶宛、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、日本、澳洲、紐西蘭及烏干達等19國國會及歐洲議會所組成，並於去年11月發表聯合聲明，高度支持台灣參與世界衞生組織（WHO）。而該組織宗旨為促進理念相近的各國議員深化合作，以積極、宏觀方式探討與中國相關議題，盼能維護國際規範、普世人權及全球安全。

中央社

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