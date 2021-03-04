被視為中國「大外宣」機器的「中國環球電視網」（CGTN）在英國被釘牌僅一個月後「復活」。法國監管部門向CGTN批出廣播牌照，使其重獲在英國和部份歐洲國家的播放權。今次CGTN由於符合法國較寬鬆的廣播規管而獲批牌照。根據英法兩國有份簽署的《歐洲跨境電視公約》，在其中一個締約國獲播放權的機構，亦可在其他締約國播放。法國的廣播牌照批出條件雖不包括內容審查，但CGTN仍需遵守當地規定，包括不能播放不誠信內容等。

法國媒體主管機構「法國最高視聽委員會」（CSA）周三舉行會議通過CGTN的播放執照申請。據規定，只要符合兩項技術條件，即通過法國衞星廣播，以及訊號由法國發送，便可獲批牌照，毋須審查廣播內容。

報道港示威違中立

CGTN是中國官方媒體中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道，英國通訊管理局（Ofcom）2月初撤銷了其在英國的廣播牌照。其後德國也根據《歐洲跨境電視公約》停播CGTN。 Ofcom當時解釋，CGTN的牌照持有人星空華文傳媒電影有限公司（Star China Media Limited ，SCML）無權選擇或編訂節目安排，只是CGTN英國服務的分銷商，而非服務「供應者」，而且CGTN由中共控制的組織操縱。因此CGTN有違「持牌人必須擁有播放節目的編輯監督權，及牌照持有人不能由政治機構控制」等規定。去年Ofcom亦曾裁定CGTN報道香港反送中運動時，違反中立規定，稱將對其實施制裁。

今次CGTN另闢蹊徑在法國申請牌照獲批，意味着其節目可重返包括英國和德國在內的《歐洲跨境電視公約》締約國。該《條約》1989年在歐洲理事會（Council of Europe）架構內簽署。英、法、德等34個歐洲國家均為締約國。CGTN在法國取得播放權後，也有權在其他締約國播放。雖然英國早前退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，《條約》仍生效。

毋須審查頻道內容

有報道指，CGTN自去年12月起向法國當局申請牌照。CSA表示，由於英國脫歐及被釘牌，CGTN與委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。

CGTN因報道內容欠中立備受爭議。CSA強調，雖然毋須審查頻道內容，但CSA會特別留意CGTN是否遵守法國法規要求。CSA有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令開罰或停播。

中央社