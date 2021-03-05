美國《華爾街日報》報道，早前到湖北武漢追溯武漢肺炎病毒源頭的世衞專家團，不會發表中期報告。美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）也於美東時間4日表示，與每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation, DCNF）取得美國衞生及公共服務部（HHS）301頁電郵，內容包括防疫大將福奇博士（Anthony Fauci）和下屬萊恩（Clifford Lane）通絡紀錄，顯示中共與世衞聯手隱瞞疫情，福奇也知情。

報道引述專家團組長安巴雷克（Peter Ben Embarek） 指，外界非常關注今次調查，但由於中期報告不會涵蓋所有資料，報告不會滿足外界期望，因此專家團決定放棄公佈中期報告的計劃。世衞發言人回應報道時則指，完整報告將在數周內公佈。

《華爾街日報》又指，有26名科學家發起聯署公開信，指世衞專家團未能在武漢就病毒源頭展開全面調查，又指報告內容將會向中國政治妥協，憂慮調查透明度不足及欠缺可信性，促請世衞重新展開調查。

中國外交部以「換湯不換藥」形容這封公開信，並說世衞團隊赴武漢調查疫源後已認定實驗室外洩「可能性極低」，沒必要進一步調查。至於，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日接受公共電視網（PBS）訪問時說：「無論疫情危機之初，或是現今調查人員試圖查個水落石出，中國都沒有充份有效地做到公開透明。」

至於，司法觀察獲得好幾封電郵內容透露，中共和世衞聯手瞞疫，福奇與美國衞生部官員也參與其中，新聞稿內文指，其中包括去年2月14至15日，萊恩和世衞技術官員韓（Mansuk Daniel Han）的保密對話，韓表示，「這次的表格是根據中國量身訂做，所以我們不能使用之前的表格。」

去年2月13日，世衞向美國國家衞生院（National Institutes of Health, NIH）官員發出的電郵提到疫情資訊，世衞還加註「重要提示：在我們與中國同意之前，請將此視為敏感訊息勿公開。」以及去年3月4日一封郵件來自一名中國記者向萊恩指出，世衞報告疫情資訊和中國官方掌握的感染人數並不一樣。

另在去年2月15日一封電郵中，世衞駐中國代表高力（Gauden Galea）通知前往中國聯合考察的成員，他們在中國的所有活動將由中國政府國家衞生委員會安排。

每日電訊新聞基金會主編巴頓（Ethan Barton）表示，這些新電郵顯示，世衞從一開始就允許中國控制資訊。「司法觀察」總裁菲頓（Tom Fitton）則說：「這些新電郵顯示世衞組織和福奇當時負責的國家衞生院，對中國共產黨控制疫情訊息提供了特殊待遇。」

每日電訊新聞基金會去年4月1日要求美國衞生及公共服務部提供福奇、萊恩與世衞官員針對疫情發出的電郵，以及兩人與世衞總幹事譚德塞之間的通訊，基金會向美國哥倫比亞特區法院依照《訊息自由法》提出訴訟，因而獲得301頁電子郵件，並將內容在網絡上公諸於世。

美國《華爾街日報》／中央社／司法觀察

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