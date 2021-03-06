「惡俗維基」網站因連結「支納維基」，涉嫌公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，導致24名成員被集體判刑。被列為「主犯」的惡俗維基技術支援員牛騰宇家屬聘任的第5名律師張維玉，近日已退出代理案件。雖然牛騰宇於今年1月已透過律師黃漢中上訴，但二審目前尚未開庭，律師黃漢中已於上月接獲司法部通知「約談」要求退出代理案件。家屬向《蘋果》記者透露，廣東茂名中級法院不打算開庭，昨天二審法院要求上訴人的律師趕緊提交辯護陳詞，否則就會吊銷律師證。

牛騰宇的母親指，接獲律師帶來的消息透露兒子在2019年12月24日、2020年1月3日、1月8日、1月13日在佛山被指定居住時，曾被警察脫光衣服侮辱，毆打，用打火機燒隱私部位，又注射生理鹽水。其間，有一陳姓警察（30多歲，育有一女兒）用手機拍裸照9張，並建了一個相冊，命名「惡俗牛騰宇」。

蔡英文盼不再看到「女強人」這個字

台灣衞福部今日為慶祝2021年國際婦女節，舉辦「Feel No Fear無畏的力量—勇氣論壇」，總統蔡英文以影片方式表達祝賀，她強調，女性傑出的表現，不必刻意被當成樣板，「突破性別刻板印象，實現性別平權，政府也會用行動來帶頭努力」。蔡英文也鼓勵在各個領域認真堅毅的女性勇於挑戰，突破性別刻板印象、實現性別平權，在專業崗位上發光發熱，成為與眾不同的自己。

蔡英文希望有一天翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，「正如同我們從來不會看到『男強人』這三個字。」去年台灣「雙十節」慶典後，她特別在Facebook上介紹，從2016年開始，典禮的禮賓人員就不叫做「金釵」了。「禮賓人員男女都有，不是哪個性別的專利。」

綜合報道

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