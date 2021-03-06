「螞蟻呀嘿，螞蟻呀呼」過去一星期，在微信朋友圈、微博、抖音等社交媒體平台，這個誇張扭動的變臉影片火爆洗版。這個名為Avatarify的變臉App在上月25日上線後，迅速在抖音創下超過29億次播放量，785萬人使用特效的紀錄，但App卻在3月2日凌晨被突然下架。官方目前未給出具體下架原因，業界猜測可能涉及隱私安全等問題。

內地《21世紀經濟報導》指出，Avatarify的名稱來源於阿凡達電影，創作者是一位俄羅斯工程師Ali Aliev，最初只是因為武漢肺炎疫情期間過於太無聊，才開發了這款變臉應用，並且公開源始碼。其實Avatarify早在去年7月就已經上線，但一直不溫不火，直至「螞蟻呀嘿」特效竄紅後，才帶火了這款軟件。

軟件通過AI換臉技術讓圖片動起來，為網友帶來新奇好玩的娛樂體驗，用戶只需要導入手機裏的人臉圖片，選擇影片模板，軟體就能自動生成短影片，再一鍵保存即可。從馬斯克、馬化騰等科技公司大佬，吳京、甄子丹等演藝界明星，到蒙娜麗莎等世界名畫，甚至貓貓狗狗們，都唱起「螞蟻呀嘿」。

這個手機App，在上月25日下午，升至蘋果中國區App Store免費App榜第一名，並一直持續到3月1日，直到3月5日，抖音#螞蟻呀嘿#相關話題播放總量已超29億次，特效被785萬人使用。

報道指，官方未有說明在中國下架的原因，網民認為，Avatarify只在中國區App Store下架，其餘地區仍可正常下載，估計涉及隱私安全等問題。

《21世紀經濟報導》

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