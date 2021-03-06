台灣各縣市政府近年大推單車代步，台北市推出「微笑單車租賃系統」，去年就有3,000萬人次使用，但單車事故頻仍，傷亡人數逐年攀升，過去4年已錄得22人死亡。台北市交通局今（6日）稱，為加強單車管理，擬推行車牌系統，讓每輛單車均要掛牌，且去年已建議中央政府修法、授權地方政府因地制宜將單車納入規管，但中央政府尚無回應。

台北市警局統計顯示，自2017年至去年，台北市單車交通事故和傷亡人數逐年攀升，從2017年的2,336宗，到2020年急增至達2,644宗；傷亡人數在2017年有1,581人，2020年則達1,952人，當中有22人死亡。

此外，單車違規宗數也逐年攀升，2017年警方處罰2,068件，2019年暴增至4,198宗，但去年略降為3,334宗。從2018年1月起，台北市推行單車違泊罰款制度，當年共拖走7,475輛，隔年拖走9,920輛，領回數量則沒有統計。

中央政府研究將電動單車納入規管

台北市交通局長陳學台稱，單車雖屬慢車，但畢竟是車輛，有必要納入管理，像現在單車沒掛牌，違泊也找不到車主，違規也不易罰款，只能靠警方當場逮獲。

陳學台表示，單車是否納入車輛管理、領牌的責任在中央政府，而台北市警方雖已於2011年推出「單車烙碼」，但民眾擔心若被發現違規被罰，所以成效不彰。

不過，單車車型有多款，包括電動單車、輔助單車、腳踏單車、兒童單車等等，是否悉數規管則有待討論。此外，單車納入車牌監管需考慮成本問題，一旦單車比照汽車和電單車要領牌，屆時需辦理領牌登記、過戶及報廢等手續，相關程序將增加行政成本和車主負擔。

交通局運輸管理科科長廖苑伶則稱，去年台北市府發現單車違規和違泊等管理問題，市長柯文哲曾指示單車要納入規管，該局因此去信中央政府建議修法，讓各縣市政府因地制宜管理單車，甚至與交通部商討，但至今未獲回應。目前，僅知中央政府正研議納入規管電動單車，其他車種則沒進展，但台北市會持續跟進。

廖苑伶又指，市府擬推「車身號碼」制度，透過車牌登記系統，可快速蹤到車主身份，且加強管理不等於罰款，仍盼可逐步建立管理機制。

交通部回應，就台北市府建議單車領車牌納入規管提議，部門正收集各界意見，隨後再回覆台北市府。

台北市民傅小姐贊成單車掛牌，之前開車看到一名阿伯闖紅燈，當時巴士只能停下、讓阿伯慢速騎行，不僅影響其他車輛，阿伯的安全也令人捏把冷汗，「有牌才好取締這樣的人」。

每天騎單車上班的陳先生坦言，平時在路口偶爾衝紅燈，而他也觀察到單車違規騎士以老人居多，「他們愛怎麼騎就怎麼騎」，真是十分危險，但自己覺得單車即使有牌，在管理上未必有多大效果。

台灣《蘋果新聞網》

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