全國兩會召開前，外界都認為中共總書記習近平會改變對台政策，參與會議的台籍人大代表及政協委員則認為，國務院總理李克強在政府工作報告中，仍將「反對和遏制台獨」放在第一位，認為這是明確地表示大陸對台大政方針並沒有改變，更聲言「在這一點上，大家應該可以放心」。不過，這些代表、委員卻沒有提及近日解放軍戰機不斷闖入台灣空域、挑起「灰色戰爭」的行為。

全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周接受香港中評社訪問時表示，今年的政府工作報告涉台內容「非常豐富」，他認為報告「非常明確地表示大陸對台大政方針並沒有改變」，這預示大陸現在及今後一段時間，「整個對台方針政策是不會改變」，也表明大陸對台充滿「戰略上的定力和耐心」，認為「不管兩岸關係有甚麼樣的變化，我們的對台政策始終是如一不變」。

楊毅周又認為，北京當局仍以「兩岸一家親」為宗旨，推動兩岸的「交流合作和融合發展」，「以人民發展為中心的理念來推動兩岸的交流合作，推動兩岸融合發展」。楊又稱，大陸還要繼續為台灣民眾提供與大陸人同等待遇的政策，並有關政策進一步擴大、進一步落實落細。

每年兩會都會有「台籍人大代表」與會，今屆則有13名，他們接受訪問，多數是聲稱「體會到中國強大」，強調「促進祖國統一的決心和信心」等。不過，他們只是掛着「台灣」的名義參加，眾多代表當中，僅有1人是在台灣出生。

中評社

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