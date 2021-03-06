大陸加劇對台施壓，甚至發動「鳳梨（港稱：菠蘿）之戰」，引發西方國家關注，就連與北京關係友好的意大利亦開始作出討論。意大利國營電台Rai News和意大利主流報章《共和報》（La Repubblica），近日均有報道此事。《共和報》更在報道中直指：「北京常以貿易為武器向他國政府施壓」。

事件發生後，多名意大利台僑在同鄉會群組表態希望幫忙認購台灣鳳梨。不過，礙於歐盟檢疫規定與運費高昂，目前台灣鳳梨尚未出口到意大利，意大利台僑只能跨海請親友支持。

據《共和報》報道，大陸與台灣關係惡化，台灣鳳梨成了最新的受害者，北京指控台灣鳳梨帶有有害寄生蟲，以食品安全為由突然禁止進口台灣鳳梨。

報道謂，台灣政府指責北京單方面做出令人無法接受的決定，總統蔡英文更批評大陸不公平的貿易措施，強調大陸進口的台灣鳳梨有99.79%批次通過檢查。蔡英文還邀請與台灣友好的國家購買「自由鳳梨」，來支持台灣經濟。

報道指出，美國和加拿大已為台灣鳳梨發聲。美國駐台代表在Twitter張貼一張辦公室桌上擺放3個鳳梨的照片；加拿大駐台辦事處在Facebook貼文表示，加拿大人如何食用以台灣鳳梨製作的披薩，還提醒大家，是加拿大人發明鳳梨披薩（夏威夷披薩）。

報道在結語中指出，北京經常以貿易制裁做為武器，採取可能對他國工商業造成重大經濟損失的行動，藉此向對方政府施加壓力。

Rai News於4日報道，台灣民眾同仇敵慨響應政府呼籲挽救自產鳳梨，在短短4天內購買了原出口往大陸的鳳梨數量；日本似乎亦決定在這場戰局中採取激怒北京的立場，台灣鳳梨外銷日本創下超過5,000噸的新高。

有指，鳳梨近年在意大利愈來愈受歡迎，意大利超市一般都可買到，意媒亦常常刊登各種鳳梨的食譜與功效。知名月刊《餐桌上的意大利》（Italia a Tavola）2月份專訪義大利營養專家指出，鳳梨因為富含褪黑激素，有助減少失眠問題。

中央社

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