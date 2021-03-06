武漢肺炎在全球持續蔓延，被指抗疫有功、獲國家主席習近平頒發共和國勳章的衞健委高級專家組組長鍾南山，繼去年大力推薦中成藥連花清瘟膠囊治療武漢肺炎後，今年則聯同廣州的研究人員，研製mRNA疫苗。全國政協委員、中國疾控中心主任高福則表示，目前仍不是除口罩的時候，他預計至今年底或明年七、八月份，大部份國家的免疫人群能達到70到80%，才能達至群體免疫的水平。

去年疫情最嚴重時，鍾南山多次公開推薦使用中藥治療武漢肺炎，特別是中成藥連花清瘟膠囊，不過這種中成藥被指無效，甚至被瑞典當局禁止進口。而今年在他的組織下，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創辦人張必良，亦進行武漢肺炎mRNA疫苗開發生產的項目匯報。

目前國際上流行的mRNA疫苗，包括BioNTech與Moderna疫苗，《科技日報》報道，廣州團隊開發的mRNA疫苗可以在2至8°C下保存半年，與BioNTech與Moderna疫苗需要在-20°C甚至-70°C保存 ，認為是一種「優點」。這個由鍾南山領銜研究的項目，已被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

張必良稱，他的企業擁有內地最大的mRNA原料生產線，現有廠房的最大年產量足以滿足約1億人的疫苗用量。至於最新研發進展，他表示動物攻毒試驗等臨床前的研究階段已經完成，「正積極穩步向前推進」。

至於在北京出席全國兩會的高福，則認為目前各國民眾接種疫苗的進度不一，距離全球群體免疫還有相當距離。他表示，目前民眾仍要做好防疫措施，包括保持社交距離，戴口罩，勤洗手。他認為，雖然各國都呼籲民眾要接疫苗，但是預計最快要年底，甚至明年夏季才能達到全球免疫的階段。

《科技日報》／《人民日報》海外網

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