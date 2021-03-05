行政長官林鄭月娥在2017年競選特首期間，豪氣地向內地行乞老婦遞上一張「大牛」，令人譁然。河南省近日亦有一名老乞丐引起網友熱議，他經常身穿寫滿自己悽慘經歷的白衣在街頭行乞，但警方發現他原來是一名隱形財主，不但有妻有兒，更手持4間物業，並在銀行儲款逾20萬人民幣（下同，約24萬港元），最終該名乞丐被指詐騙遭行政拘留14日。

河南省葉縣有網友發文指，上月自己在街上碰到一個白髮乞丐，看見對方白髮蒼蒼，身上又寫滿自己悲慘的經歷，就隨手給了他2元（約2.4港元），但事主下午去銀行存錢，又再巧遇乞丐，結果發現他都是來銀行存款，而且一存就5,000元（約6,000港元），而且更是銀行的VIP。

事主發文後，內媒記者找到更多關於該名乞丐的片段，發現滿頭白髮的乞丐手撐枴杖、身穿白色衣服，經常在馬路中央等紅燈亮起時，用舊布為等待的車輛象徵式地抹拭擋風玻璃，然後敲打車窗向車主要錢；為方便收款，他的胸前甚至掛有微信、支付寶的收款QR Code。

當地警方指，由於有很多司機報警指乞丐堵塞交通，於是在乞丐經常出現的路口將其拘捕。調查後發現，乞丐姓范，是葉縣葉邑鎮的居民，他除了腿部有些許殘障外，身體沒有其他問題，而且他有老婆、孩子，更坐擁4間房間、逾20萬元存款，他向警方承認是因為怕辛苦，不願在家中耕種，所以寧願做一名「專業乞丐」。

警方表示，他的行為涉嫌詐騙，已對其行政拘留14日，案件正在進一步辦理中。

《新京報》

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