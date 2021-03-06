中國今年國防預算增長6.8%，明顯高於去年兩個百分點，已引起外界關注，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）前日更承言，美國從現在到2026年間將面對不少挑戰，包括中國可能試圖改變區域現況。事實上，中國軍力增長之快已讓美國如芒在背，據美國海軍情報局（ONI）推算，解放軍海軍的軍艦數量已在2020年底超越美國，成為全球最大艦隊，但整體戰力還是無法與美國匹敵。

美國有線電視新聞網絡 （CNN）引述ONI數據指出，解放軍艦艇數量從2000年的110艘，增至2015年的255艘，去年底更達到360艘，超越美國的297艘；4年後，解放軍艦艇相信將增加至400艘，美軍則計劃擴充至355艘。美國海軍、陸戰隊及海岸防衞隊去年12月發佈的共同報告就提到：「中國海軍的戰力只花了20年就增長超過3倍」，又稱：「中共正已驚人的速度建造現代化艦艇、潛艇、航空母艦、戰鬥機、兩棲突擊艦、彈道飛彈潛艇、極地破冰船等，成為足以支配全球的海軍規模。」

另外，根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）引自聯合國的數據統計指出，中國在2018年以總噸位計佔全球造船市場的40％，遠高於排名第二的韓國25％。前年，中國便建造超過2300萬噸船艦及3億噸的商船。即使美國在二戰期間（1941-1945年），造船總噸數也不超過4,000萬噸。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）中國海事研究所教授埃里克森（Andrew Erickson），也曾在上月發表的論文中提及，「中國解放海軍不再是重製當地造船產業中的垃圾，而是越來越精緻複雜、能力更強大的船隻。」

不過，這並非意味中國海軍的戰力超越美國。美國海軍擁有超過33萬人服役，仍勝過中國的25萬人；美軍的驅逐艦、巡洋艦噸數仍大於中國，且有超過9,000個艦載垂直導彈發射槽，中國僅約1,000個，代表美國的艦射導彈能力大幅領先。

此外，美國的50艘攻擊型潛艦全是核動力，對比中國62艘潛艦只僅有7艘為核動力。而美國擁有由11艘核動力航空母艦組成的戰鬥群，中國目前僅有的2艘航母，還是蘇聯時代的產物。軍事作家沃特海姆（Eric Wertheim）表示：「一艘美國航艦及其戰鬥群，比多數國家的整個空軍還要強大。」

CNN/ 新頭殼/ 台灣《自由時報》

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