內地人口老化問題日趨嚴重，國務院總理李克強昨日在政府工作報告中提出「逐步延遲法定退休年齡」，但「少子化」令勞動力銳減的問題，仍難以解決。有人大代表提案，建議大幅調整內地中小學教育學制，由現時的小學6年、初中3年及高中3年，改變為「小學5年、初中3年、高中2年」，讓年輕人提早入大學，之後提早兩年畢業，投身社會工作，並有更充裕時間計劃人生。

屬於廣東地區全國人大代表的張紅偉，是廣東東陽光科技控股股份有限公司董事。對於有關他建議調整內地學制的提案，張紅偉這樣解釋：「一個孩子從7周歲開始上小學，高中畢業19歲，大學畢業23歲。如果再接受研究生教育，走出校園時已經是26、27 歲 『高齡』。如遇到就業難，很可能找到合適的工作崗位時已經接近30歲。」

他指出，學制太長，推遲了就業時間，社會各方面壓力又導致各種社會問題，如教育成本高，增加家庭負擔，而婚育時間明顯延遲，令老齡化問題更嚴重。張紅偉認為，壓縮學制可使大學畢業後進入工作的時間提前兩年，正值20歲左右的人生黃金年齡，畢業後走上工作崗位，工作、事業、家庭有更充足的時間搭理與分配，對於個人成長、事業成功從時間分配上比較科學合理和時間分配充裕。

張紅偉在提案中建議，將現時的小學6年、初高中學6年的學制，大幅調整為「小學5年 + 初中3年 + 高中2年」，並將9年義務教育改為十年義務教育。

另外，他建議高職和普通大專實行開放教育，高職改為春秋兩季招生，開學時間為春季每年3月和秋季每年9月，學制二年；普通大專學制改為兩年半，入學不用考試，利用業餘時間學習，採取教師面授輔導與學生利用網上資源自學相結合的辦法，學生可不受空間和時間的限制進行學習。

公開資料顯示，中國現行法定退休年齡是根據1978 年的法規要求，男性60歲，女性主管階層55歲，女性工人50歲。但社會輿論對這項機制長期缺乏共識，其中一個主要原因是中國的養老保險金機制並不統一。

國家衞健委上月18日曾透露，有人大代表建議東北地區全面放開生育政策限制；人力資源和社會保障部則在上月26日的記者會提及，已在研究提高法定退休年齡的具體方案。

去年底，中共第19屆中央委員會第5次全體會議審議的「十四五規劃（建議）」則進一步提出，「實施漸進式延遲法定退休年齡」。

Zaker/ 中央社

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