香港政治局勢不穩，特首林鄭月娥上任後，平均每年12位政務官（AO）劈炮，律政司過去兩年亦有33名律師離任，跳船潮更延伸至法定機構。香港貿易發展局台灣總經理潘慧心，日前在香港駐台機構新春酒會上宣佈，她在本月底任期屆滿後離任，而且不會回港，將繼續留在台灣。

台灣聯合新聞網報道，潘慧心在本月3日晚，在香港經濟貿易文化辦事處、香港貿易發展局與香港旅遊發展局於台灣舉行的新春酒會致辭時透露離職的消息。報道指，潘慧心離任後，貿發局台灣總經理一職將暫時懸缺。

對於往後的生涯規劃，潘慧心不願多談，僅表示仍會留在台灣，先休息一下。有消息指，潘慧心已取得台灣居留權，對於有關消息，陸委會不願證實也未有否認，僅表示香港居民申請在台居留，主管機關均會依法審理，不會評論個別個案。

畢業於香港浸會大學新聞系的潘慧心，1999年加入貿發局，曾先後被派駐北京和洛杉磯，2017年轉調至台灣擔任總經理。台灣媒體對潘的第一印象是其國語實在說得太好，就像是個道地的台灣人。潘曾說，這口標準的國語讓很多人對她很好奇，而這全要歸因早期台灣的戲劇和歌曲。

貿發局在2008年10月，即台灣前總統馬英九執政時在台設立辦事處，當時陸委會指出，這是香港半官方機構在台設立辦事處的首例，為台港拓展經貿關係的重要一步。

台灣聯合新聞網

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