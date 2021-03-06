德國一本兒童繪本讀物，因在描述武漢肺炎疫情時，表示「這種病毒來自中國，並從那裡向世界傳播」，被德國當地的華人指摘該說法存在誤導，「讓人產生中國製造並傳播了這種病毒的聯想」，同時在德國小孩中埋下仇恨中國的種子。中國駐漢堡總領館日前更發文，表示「高度重視有關動向」，已第一時間向相關出版社提出嚴正交涉。

引發爭議的兒童繪本讀物名為〈給安娜和莫里茨的一道新冠彩虹〉（Ein Corona Regenbogen für Anna und Moritz），屬於《閱讀小老鼠》（Lese Maus）系列，由德國漢堡的卡爾森（Carlsen）出版社於2020年6月11日出版，作者為斯坦達姆（Constanze Steindamm），售價3.99歐元（36.9港元）。

書中安娜和莫里茨的父親向他們這樣解釋武漢肺炎的起源：「這種病毒來自中國，並從那裏向世界傳播。如果傳染上，就會咳嗽發燒。有時候肺部會生病，不能好好呼吸。」

就是這句話，引起了當地華人的不滿，有人聲討有關內容，批評該書傳播錯誤信息，引起種族歧視。在德國亞馬遜網頁出售該書的頁面，多人在評論欄中留下差評。

據德國華人微信圈內流傳的「德歐華商」公眾號一篇報道，一名華人本月2日向卡爾森出版社發電郵表達了不滿。電郵中說：「這樣的描述會讓人產生是中國製造並傳播了這種病毒的聯想。但這種說法是錯誤的，會推動反對中國人的種族主義思想。尤其是這本書的對象是兒童，這些訊息會導致兒童產生錯誤理解，對他們與其他中國兒童的交往產生傷害......」

卡爾森出版社隨後以電郵回覆，承認該段描述帶有非有意為之、考慮不周到、缺乏敏感性的用詞，並答允在以後的再版中，作出相應的改動。但「德歐華商」公眾號認為，出版社的回覆「毫無誠意」，並發表了據稱為德國華人微信群中的討論截圖，上面有人寫道：「如果很多孩童從小就被灌輸了病毒是來自中國，中國是始作俑者這樣的認知，而且這個認知並沒有被糾正，這個影響其實是廣泛和深遠的。也許在我們身邊就有孩子的父母或者祖父母因為新冠失去生命，試問，在學校裡這個孩子會如何看待我們華人孩子？」

有人更表示：「這個不是再版改了就可以解決的，需要回收和在各媒體平台道歉。」

不過，在「德歐華商」公眾號的留言欄中，也有網民寫道：「沒有錯啊！這是客觀事實，不要太過玻璃心，連面對事實的勇氣都沒有」。還有網民說：「是不是大家也要求一下咱們政府調查清楚病毒的來源。調查清楚了，這些傳說就會不攻而破。」

中國駐漢堡總領館前日更發文，表示「高度重視有關動向」，並表示已第一時間「向相關出版社提出嚴正交涉」，提醒中國公民進一步提高防範意識。總領館表示：「挑釁、歧視、仇恨言行與德國主流價值觀不符」，中國公民遇此類情況，請務必保持冷靜。

《環球時報》／ 台灣《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！