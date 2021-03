自澳洲要求公開調查中國的武漢肺炎疫情起源後,中澳關係便陷入交惡狀態,中國甚至限制澳洲產品進口。中國駐澳洲公使王晰寧日前痛罵反中國的澳洲人是「敗類」。王晰寧這番「敗類」宣言惹怒更多澳洲人。澳洲媒體則刊登當地學者評論文章反擊王晰寧,還說被中共官員視為「敗類」(scumbag),令人感到驕傲。

澳洲多家媒體,包括周刊《旁觀者》(Spectator) 昨日刊登署名柯倫考夫(Arthur Chrenkoff)的文章。公開資料顯示,柯倫考夫是澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Advisory)主任,一向有在澳洲媒體撰寫專欄。柯倫考夫藉文章的標題,直接回應王晰寧:「做得不錯,中國,但我很驕傲你把我視為敗類。(Nice try, China, but I’m proud you think I’m a scumbag)」

柯倫考夫接着說,如果批評中國共產黨就是「敗類」,那麼,「王先生,也請算我一個」。他指出,中國共產黨總是巧妙地把自己當成「中國」或「中國人民」的代名詞。「它(中共)首先錯誤地將中國描繪成一個整體,將國家、人民和政府統一為一個整體,然後,通過模糊這三者之間的界線,將任何批評描繪為對中國的攻擊。」

他說,雖然中共不再像以前那樣大規模殺人,但它仍然剝奪其公民的一切人權,壓迫少數族裔和異議人士。在新疆,中共將一百萬維吾爾人安置在集中營中。與此同時,中國對外擴張的野心日益增強。中國不僅垂涎鄰國的領土,而且還希望做超級大國和領導全球。他說,指出這些並非侮辱中國,而是揭示了中國政府的本性。

柯倫考夫在文章中還特別提到中共禁止討論普世價值、言論自由、公民社會、公民權利、中國共產黨的歷史錯誤、權貴資產階級以及司法獨立,也就是著名的「七不講」。

他說:「如果代表普遍價值觀、言論自由、公民社會、公民權利和司法獨立(並反對獨裁、種族滅絕和腐敗),不管是為了澳洲人民還是中國人民,就是敗類的話,那麼沒錯,我為這樣的敗類感到自豪。」

澳洲學者漢密爾頓(Clive Hamilton)表示,目前在澳洲,當「中國的朋友」不難,但是「當中共的朋友」確實有點困難。他說:「我不認為與中國做朋友的澳洲人有任何問題,但是,另一方面,那些與中共做朋友的人倒是有問題…現在在澳洲,對中國政府的態度普遍變得相當負面。這意味着現在捍衞中共和中國政府行為的任何澳洲人都令人懷疑,在某些情況下,都令人有敵意。從這個意義上說,中國駐澳洲公使說的是真的。」

早前有報道指,王晰寧上月25日在澳洲中國工商委員會年度晚宴上,發表題為「現在在澳洲當中國的朋友真難」的談話。他說:「有些中國的老朋友動輒被一些人稱作『熊貓擁抱者』,仿佛對中國友好成了一樁罪過,只有對中國吹鬍子瞪眼,才是澳洲人應有的姿態,才能贏得民心。今天在澳洲,做中國的朋友太難了!」

王晰寧接着稱那些批評中共的澳洲人是「敗類」,並說這些人的後代會感到羞恥。中國駐澳大使館官方網站本月1日用中英文刊出了他的這篇講話。有意思的是,在英文翻譯版中,「敗類」兩個字被拿掉了。

