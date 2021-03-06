「方斌究竟在哪裏？」內地公民記者方斌去年2月武漢肺炎大爆發期間，在湖北武漢市拍攝當地疫情，並在一家醫院直擊5分鐘內搬運8具屍體的畫面，引發外界關注遭當局拘捕，至今仍下落不明。流亡美國、被中共開除的中央黨校前教授蔡霞，在Twitter分享方斌的一段自拍影片，再度問及方斌在哪裏的問題，並呼籲外界「不能放棄尋找方斌」。

「一年了，似乎外界得不到任何方斌的消息，令人揪心。」蔡霞在Twitter並引用「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪；為自由開闢道路者，不可使其困頓於荊棘」來呼籲「不能放棄尋找方斌」。

原為武漢市一名服裝銷售員的方斌，去年2月疫情大爆發期間，曾前往當地多家醫院作訪問直擊，曾拍攝一家醫院五分鐘內搬運八具遺體的畫面，引發外界關注。方斌還拍影片痛批中國當局愚蠢，稱武漢肺炎不僅是天災，更是人禍，呼籲「反共的力量團結，全民反抗暴政」，他隨後與另一名公民記者陳秋實被捕。有指，陳秋實已被確認遭軟禁在家中，方斌則依然下落不明。

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