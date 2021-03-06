兩岸疫情最新數字：大陸昨日（5日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是天津3宗、廣東3宗、陝西2宗，以及上海和四川各1宗。大陸累計確診89,962宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診960宗，死亡個案9宗。

全國兩會開幕，全國人大代表、天津中醫藥大學校長的張伯禮院士前日（4日）接受內媒訪問時，提到今年初河北疫情爆發曝露了中國農村地區疫情防控的薄弱環節，但目前國內已沒有高風險、中風險地區，河北省與吉林省的武肺患者均已「清零」。

張伯禮又提到，康復者應加強全面的中西醫康復治療方案，「我國在疫情救治中『中西醫結合、中西藥並用』為全球抗疫貢獻了中國力量，作為康復階段的先行者，我們也必將為未來全球上億新冠肺炎患者的康復治療提供中國方案。」

張伯禮曾預測，國內防疫形勢到3月初會出現拐點，3月底基本恢復常態。他仍堅持不會改變預測，指海外疫情仍在蔓延，美國3月4日有近6萬名確診個案，2,000多名患者死亡，「外防輸入不能掉以輕心，除了防人還要防物」。因此，他認為，中國一定要提高警惕，做好防控工作，而疫苗開始廣泛接種後，隨着天氣變暖，整體情況會越來越好。

他認為武漢肺炎病毒的傳染性變得越來越強，無症狀感染者增多，潛伏期有變長的趨勢。張伯禮代表在石家莊看到過一個病例，潛伏期長達36天。從世界各國的數據分析，張伯禮代表認為目前病毒的毒性有減弱趨勢，病死率越來越低。

所以，他建議民眾養成的一些好習慣，少聚集、保持社交距離、戴口罩、勤通風、勤洗手。「去年我們堅持戴口罩，流感病人少了，兒童肺感染、兒童肺炎、新生兒肺炎都減少了，所以戴口罩還是很有好處的。」

另外，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）去年3月接收中國送贈防疫物資而不顧衞生親吻中國五星紅旗，他昨日再次親赴機場迎接運抵當地的第三批中國國藥集團的武漢肺炎滅活疫苗。隨後，武契奇在個人社交媒體上傳了一段短片，宣佈接到中國疫苗，並稱「感謝中國，以塞爾維亞為榮！」

每日經濟新聞／海峽新聞／國家衞建委網站

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