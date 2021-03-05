美國前任國務卿蓬佩奧在拜登就職前一天認定中國在新疆進行「種族滅絕」（Genocide）。隨後加拿大、荷蘭國會也接着通過動議認定中國對維吾爾人實施種族滅絕，英國也面臨是否跟進的壓力。《蘋果》分別訪問了世界維吾爾代表大會（簡稱：世維會）發言人迪里夏提，以及哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（ Serikzhan Bilash），究竟維族人和哈薩克族人對於中共在新疆實行「種族滅絕」和觸犯「反人類罪」有何看法？他們對新疆的維權工作前景也有截然不同的取態。

迪里夏提：對維族人的指控都有政治目的

2004年在德國慕尼黑成立的世維會，中共一直把世維會視為鼓吹「疆獨」、對國家進行分裂活動的恐怖組織，還直斥美國是暗中支持世維會的幕後金主。世維會發言人迪里夏提反駁，中共針對維吾爾人推行的暴力壓制，已是居住在新疆的維族人無法承受的底線，對維族人進行的一系列所謂的指控，都是帶有特定的政治動機和目的。

對於國家主席習近平由2012年掌權開始，新疆發生至少14次爆炸案和各類型的襲擊事件，2014年開始啟用「再教育營」。國際人權組織指，自2017年以來中共以打擊極端主義和分裂主義為藉口，將100多萬名維族人關押在拘留營中，在營內面臨酷刑、教化和強迫勞動。迪里夏提認為：「因此人民為了生存，引發和中國之間的衝突，但是中國一直在掩蓋引發衝突的因素。」

迪里夏提拒絕跟從中方稱謂「再教育營」，直指中共設立的是「集中營」，批評中共「通過利用非司法程序，將人們關進監獄的集中營中，接受非人道的折磨，還要逼維吾爾人放棄信仰、原有的生活方法，被徹底的洗腦，接受漢化。」他認為，這根本就是中共有系統種族滅絕、反人類罪的迫害手段。那維族人又是否提倡新疆獨立呢？迪里夏提解釋，維族人一直與中共存在土地主權的爭議，更為了恢復主權作出奮鬥，他堅定地說：「我可以明確回答這個問題，沒有一個維吾爾人願意生活在中共殖民統治下。」

對於香港反送中運動叫喊的口號「昨日新疆，今日香港」，迪里夏提認同中共對於針對維吾爾人的迫害，已經延續到香港。他說：「香港的危機，已經再次證明了中共政府對於自身對外的承諾從沒兌現過。」所謂的「港人治港」、「一國兩制」，也通過打壓手段摧毀香港人對自由的追求，剝奪了香港原有的價值，最終就是要達到中共對香港的終極統治。

賽爾克堅：沒文件顯示哈薩克人參與恐襲

「中國沒有一個文件顯示哈薩克人參與過恐怖襲擊事件。」賽爾克堅於2017年6月成立阿塔珠爾特志願者組織，多年來為羈押在新疆「集中營」的哈薩克人提供協助，至今已收集3萬份證人證詞，他聲言有1,000多名成員。

現年46歲的賽爾克堅強調，哈薩克族與維吾爾族有很大區別，維族人主要生活南疆，主要是農耕民族，信奉伊斯蘭教；哈薩克族以遊牧為生，聚居北疆，一個村莊內的哈薩克人不到5%到清真寺做禮拜。他強調，由於哈薩克屬於上海合作組織成員，「我們跟維吾爾族人一直保持着距離」，阿塔珠爾特志願者組織「從來不討論新疆獨立的問題，不搞獨立，只搞人權」。

2017年4月開始，陳全國由西藏調任到新疆擔任黨委書記後，賽爾克堅表示「我就感覺到他要重複發生在西藏人道災難」，於是開始號召族人趕緊移民，而「陳全國就是兩手沾滿藏族人的鮮血的劊子手」。

後來，新疆開始大規模鎮壓行動，有大批族人前來求助，賽爾克堅說：「我一個人要處理30個家庭，由早上8時做到凌晨，為他們錄證言。」他坦言起初都是自掏腰包的，後來求助個案增多後由朋友之間籌款協力。2019年他被哈薩克當局控告「製造社會矛盾罪」、「煽動民族仇恨罪」，還將他軟禁起來，當時正值哈薩克總統托卡耶夫訪京，「判決書（是）要送給習近平的見面禮，要坐牢，或是停止所有政治活動，就可以（獲得）自由」。最終，哈薩克官方要求他承諾7年內不能領導政治團體，「那我不做領導，我就當一個普通的繙譯員」。

至今，該組織協助曾揭露中共壓迫新疆穆斯林族人，及目睹集中營有警員輪姦女學員的慘況的哈薩克女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）逃過「送中」一劫，當時一行人在邊境城鎮遭暗算險送命，目前薩吾提拜全家已移居瑞典，去年更獲得美國國務院頒發「國際婦女勇氣獎」。上月曾在BBC等西方媒體站出來揭露營內女性遭強暴的哈薩克族女子古爾孜拉·阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan），也獲得組織協助，全家成功抵達美國達拉斯獲得政治庇護，另一名維族女子吐爾遜艾‧孜耀盾（Tursunay Ziawudun）也由他們組織救出。

賽爾克堅目前與家人身處美國德州，準備為組識在當地註冊為非政府組織（NGO）並籌集資金，捲土重來在哈薩克展開大規模聲援活動。雖然他在海外，也密切關注哈薩克人持續20多天的抗議活動，拜波拉提‧坤波拉（Baibolat Kunbolat）上月帶頭在中國駐阿拉木圖領事館抗議，要求中共釋放在集中營的弟弟。拜波拉提被哈國法院判監10天，安全人員還恐嚇他繼續帶人抗議，很可能在監獄中「心臟病發作，死於監獄」。

賽爾克堅被問到會否擔心連累家人的安危時，他說：「我不擔心，我的名字已在關心新疆集中營的人中家傳戶曉。我在哈薩克政府沒有被判監，我在土耳其也沒有被送回中國，我到了美國更不怕。」

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《蘋果》記者

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