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種族大清洗●專訪｜維族、哈薩克族同悲！香港步新疆後塵自由遭摧毀

1小時前

美國前任國務卿蓬佩奧在拜登就職前一天認定中國在新疆進行「種族滅絕」（Genocide）。隨後加拿大荷蘭國會也接着通過動議認定中國對維吾爾人實施種族滅絕，英國也面臨是否跟進的壓力。《蘋果》分別訪問了世界維吾爾代表大會（簡稱：世維會）發言人迪里夏提，以及哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（ Serikzhan Bilash），究竟維族人和哈薩克族人對於中共在新疆實行「種族滅絕」和觸犯「反人類罪」有何看法？他們對新疆的維權工作前景也有截然不同的取態。

迪里夏提：對維族人的指控都有政治目的

2004年在德國慕尼黑成立的世維會，中共一直把世維會視為鼓吹「疆獨」、對國家進行分裂活動的恐怖組織，還直斥美國是暗中支持世維會的幕後金主。世維會發言人迪里夏提反駁，中共針對維吾爾人推行的暴力壓制，已是居住在新疆的維族人無法承受的底線，對維族人進行的一系列所謂的指控，都是帶有特定的政治動機和目的。

對於國家主席習近平由2012年掌權開始，新疆發生至少14次爆炸案和各類型的襲擊事件，2014年開始啟用「再教育營」。國際人權組織指，自2017年以來中共以打擊極端主義和分裂主義為藉口，將100多萬名維族人關押在拘留營中，在營內面臨酷刑、教化和強迫勞動。迪里夏提認為：「因此人民為了生存，引發和中國之間的衝突，但是中國一直在掩蓋引發衝突的因素。」

迪里夏提拒絕跟從中方稱謂「再教育營」，直指中共設立的是「集中營」，批評中共「通過利用非司法程序，將人們關進監獄的集中營中，接受非人道的折磨，還要逼維吾爾人放棄信仰、原有的生活方法，被徹底的洗腦，接受漢化。」他認為，這根本就是中共有系統種族滅絕、反人類罪的迫害手段。那維族人又是否提倡新疆獨立呢？迪里夏提解釋，維族人一直與中共存在土地主權的爭議，更為了恢復主權作出奮鬥，他堅定地說：「我可以明確回答這個問題，沒有一個維吾爾人願意生活在中共殖民統治下。」

對於香港反送中運動叫喊的口號「昨日新疆，今日香港」，迪里夏提認同中共對於針對維吾爾人的迫害，已經延續到香港。他說：「香港的危機，已經再次證明了中共政府對於自身對外的承諾從沒兌現過。」所謂的「港人治港」、「一國兩制」，也通過打壓手段摧毀香港人對自由的追求，剝奪了香港原有的價值，最終就是要達到中共對香港的終極統治。

賽爾克堅：沒文件顯示哈薩克人參與恐襲

「中國沒有一個文件顯示哈薩克人參與過恐怖襲擊事件。」賽爾克堅於2017年6月成立阿塔珠爾特志願者組織，多年來為羈押在新疆「集中營」的哈薩克人提供協助，至今已收集3萬份證人證詞，他聲言有1,000多名成員。

現年46歲的賽爾克堅強調，哈薩克族與維吾爾族有很大區別，維族人主要生活南疆，主要是農耕民族，信奉伊斯蘭教；哈薩克族以遊牧為生，聚居北疆，一個村莊內的哈薩克人不到5%到清真寺做禮拜。他強調，由於哈薩克屬於上海合作組織成員，「我們跟維吾爾族人一直保持着距離」，阿塔珠爾特志願者組織「從來不討論新疆獨立的問題，不搞獨立，只搞人權」。

2017年4月開始，陳全國由西藏調任到新疆擔任黨委書記後，賽爾克堅表示「我就感覺到他要重複發生在西藏人道災難」，於是開始號召族人趕緊移民，而「陳全國就是兩手沾滿藏族人的鮮血的劊子手」。

後來，新疆開始大規模鎮壓行動，有大批族人前來求助，賽爾克堅說：「我一個人要處理30個家庭，由早上8時做到凌晨，為他們錄證言。」他坦言起初都是自掏腰包的，後來求助個案增多後由朋友之間籌款協力。2019年他被哈薩克當局控告「製造社會矛盾罪」、「煽動民族仇恨罪」，還將他軟禁起來，當時正值哈薩克總統托卡耶夫訪京，「判決書（是）要送給習近平的見面禮，要坐牢，或是停止所有政治活動，就可以（獲得）自由」。最終，哈薩克官方要求他承諾7年內不能領導政治團體，「那我不做領導，我就當一個普通的繙譯員」。

至今，該組織協助曾揭露中共壓迫新疆穆斯林族人，及目睹集中營有警員輪姦女學員的慘況的哈薩克女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）逃過「送中」一劫，當時一行人在邊境城鎮遭暗算險送命，目前薩吾提拜全家已移居瑞典，去年更獲得美國國務院頒發「國際婦女勇氣獎」。上月曾在BBC等西方媒體站出來揭露營內女性遭強暴的哈薩克族女子古爾孜拉·阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan），也獲得組織協助，全家成功抵達美國達拉斯獲得政治庇護，另一名維族女子吐爾遜艾‧孜耀盾（Tursunay Ziawudun）也由他們組織救出。

賽爾克堅目前與家人身處美國德州，準備為組識在當地註冊為非政府組織（NGO）並籌集資金，捲土重來在哈薩克展開大規模聲援活動。雖然他在海外，也密切關注哈薩克人持續20多天的抗議活動，拜波拉提‧坤波拉（Baibolat Kunbolat）上月帶頭在中國駐阿拉木圖領事館抗議，要求中共釋放在集中營的弟弟。拜波拉提被哈國法院判監10天，安全人員還恐嚇他繼續帶人抗議，很可能在監獄中「心臟病發作，死於監獄」。

賽爾克堅被問到會否擔心連累家人的安危時，他說：「我不擔心，我的名字已在關心新疆集中營的人中家傳戶曉。我在哈薩克政府沒有被判監，我在土耳其也沒有被送回中國，我到了美國更不怕。」

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《蘋果》記者

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維吾爾族哈薩克族種族滅絕新疆疆獨再教育營
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