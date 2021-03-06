「哇！遇到了！」台灣有網台到台南龍崎一處曾發生藏屍的荒廢建築物探險做直播，沒想到推開廁所門後赫見一具全屍白骨，而現現場留有炭火餘燼，飄散屍臭，估計死者遇害半年以上，當地警方到場調查，初步排除他殺，根據現場搜出的證件推測死者疑為一名50多歲陳姓失蹤男子，至於其真正身份及死因，仍有待進一步釐清。

Facebook社團《鄉村天地直播台》團隊今凌晨2時許有人發文表示，昨日播出的第145集，他們到台南龍崎一間曾傳出發生過藏屍事件荒廢建築物探險，負責帶隊的是一名「小鮮肉」，沒想到「終於發現屍體了！」

網傳的一段4分多鐘的影片，拍攝得頗為嚇人。畫面一開頭，由工作人員猛力推開廁所門，驚見地面上有具白骨，衣着完整，「進來就有味道了。不要懷疑，遇到了！」拍攝者還要求他人快買來「金銀衣紙」拜祭，還致電老闆說：「中bar！全屍、有戴佛珠，有遺書」。

陳屍的廁所洗手盆上留有一張疑為死者遺書的紙張，上面寫着「善心人士啟.....先跟這間屋子的主人說聲抱歉，因為我沒有自己的家，所以借了你的房子，很感謝，我也懇求發現我的人不要通知我親人，家中就剩一個老母親，我不想讓她老人家傷心，懇求各位善心人士行行好...」。

當地警方接報後派人前往現場調查，起出一張50多歲陳姓男子的駕駛執照，初步已連絡其家屬，得知陳男失蹤多月，前妻、父母都不知道其下落。由於陳獨自在外生活，親友並不知道近況，也未有報警。警方已初步排除他殺，死者確切身分仍待親子鑑定後釐清。而「鄉村天地直播台」的Facebook，亦已將該影片撤下。

台灣《蘋果新聞網》

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