【本報訊】「剝奪政治權利」常見於危害國家安全、殺人等重犯的刑罰中，不過解除這項刑罰、恢復政治權利，對大多數人而言聞所未聞。一名被剝奪政治權利三年的杭州異見人士朱虞夫，近日罕有地收到了當地公安局發出的「恢復政治權利通知書」，但他稱自己未曾有過政治權利，感到「毫無意義」。

網上流傳一份杭州市公安發出的「恢復政治權利通知書」，顯示當事人在2011年因顛覆國家政權罪被判監七年，附加剝奪政治權利三年，剝奪期限由2018年3月至2021年3月，執行期已滿，並根據有關法例，宣佈恢復政治權利。這則帖文引起網民熱烈討論，不少人都表示驚訝，「本來就沒有政治權利，何來恢復？」、「我們真的有政治權利嗎？」

稱從未有權 感無意義

記者聯絡上文書中的當事人朱虞夫，他證實網上流傳的文書屬實，是當地公安局在剝奪期滿後，主動向他發出的，但他認為這是「毫無意義」的，因為一般人也沒甚麼權利，自己也未曾有過政治權利。他又稱，自己正因為全國「兩會」而被旅遊，身旁有警察，不便多表態。

根據《刑法》有關規定，被剝奪政治權利的罪犯，執行期滿後，要由執行機關書面通知本人。不過多名維權律師乃至法律學教授都向本報稱，未見過這種文書。另一名曾因煽顛罪入獄、被剝奪政治權利四年的民主黨創黨人士許萬平表示，自己在2014年出獄，2018年已剝奪期滿，但從來沒有收過這類文書，「就連口頭通知也沒有」，對於這份通知書感到莫名其妙。

被剝奪的政治權利，到底是甚麼？根據法例，包括了選舉權和被選舉權，言論、出版、集會等權利以及擔任國家機關職務的權利。主要針對危害國家安全、殺人放火，或被處以死刑、終身監禁的罪犯。

維權律師盧思位表示，中國的刑罰包括死刑、監禁等主刑，以及罰金、驅逐出境、剝奪政治權利等附加刑，附加刑是主刑以外再加罰一種刑罰。一般在監獄服刑完畢，才計算剝奪政治權利的年期。在獄中的時間雖然不計入剝奪期，但犯人同樣不享政治權利。也就是說，朱在法律上失去政治權利不止三年，而是十年。

另一名律師亦指，未被剝奪政治權利的罪犯在獄中，理論上仍享有選舉權等政治權利，但實際上，內地只有鄉鎮、區縣一級人大代表可以投票選出，但一般罪犯不在本地坐監，因此根本無選舉權。68歲的朱虞夫是詩人、民運活躍分子，在1970年代投身民主運動。他在2011年在網上發表詩歌《是時候了》，呼籲民眾走到廣場集會，被當局以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕。他被判七年監禁、剝奪政治權利三年，並在2018年出獄。