貴州出殯的奇風異俗層出不窮。近日，貴陽市有一長輩出殯，3名兒子為顯「孝心」，竟然一路打滾開路，大批村民圍觀看熱鬧。

據了解，「孝子打滾」是當地的喪葬風俗，家中有長者出殯時，兒子需要打滾開路，就算是遇到了水窪泥坑，他們也必須要滾過去，後方的抬棺人才會邁步往前走，這樣做是為了給離世的親人「一路好走」。

從影片中所見，3名兒子都十分賣力打滾，一些村民見他們在泥水中滾不動時，還會出手「幫忙」，現場爆出一片「歡聲笑語」。當親友好不容易將長輩送上山時，3個兒子的身上已滿佈泥濘，衣服也被污水浸透了，再加上當地天氣寒冷，他們站在一旁瑟瑟發抖。

網民大多表示難以接受，他們認為這種不文明的喪葬習俗應該取消，老人出殯現場氣氛應該要嚴肅些，而不是如此嬉鬧，兒子打幾個滾就代表孝心，這簡直就是笑話。另有網民認為，對待老人我們要生前盡孝，而不是死後搞這些形式主義，這麼做也只是給街坊鄰居看看而已，根本完全沒有必要。

騰訊

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