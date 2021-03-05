中共總書記習近平早前宣佈，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，9,899萬農村貧困人口全部脫貧。不過，人均收入全國第一的上海，近日就有大媽哄搶肯德基開設的首個「食物銀行」，將食物搶光。有網民狠批國民質素，有人調侃哄搶的人「素質多高啊，冰箱都沒搬走」，亦有人認為在內地的一線城市上海發生與貧窮城市同樣的事，實在是諷刺。

上海肯德基早前在街道辦指導下，將每日未售出的食物存放於雪櫃，作為「食物銀行」，讓有需要的市民免費領取。惟前日（4日）上海市楊浦區一間肯德基食物銀行，甫開放即遭市民蜂擁圍搶，其中不少是中年大媽或長者。

網上流傳的片段顯示，肯德基外10多名市民圍攏一個高身雪櫃，各人使盡渾身解數，大力向前擠。靠前的一名大媽用身軀擋住雪櫃門，盡力將櫃架上的食物攬入囊中，其左邊一名大叔猛力將她撞離有利位置，迅速出手奪過一小包疑似雞件。靠後的市民則只能伸長手臂，越過前排大媽的肩膊，盲目撈取雪櫃中能夠摸到的任何物件。其中更有手持拐杖的長者加入混戰。僅不足10秒，雪櫃已被一掃而空，爭奪戰過後，眾人一哄而散，現場有一塊炸雞在混亂中遺留在地上，無人問津。

有街道辦人員事後承認食物銀行的秩序未有管理好，現要求肯德基員工從雪櫃取出食物，向市民派發。另外，要店內安排一個排隊通道，維持秩序。如果輪候人數超過食物數量，就會勸喻他們不再排隊。未來或研究網上取籌的可行性。

事件引起不少網民譁然。有人指「就跟貧困城市一樣，好諷刺」，「物質層面上的扶貧攻堅勝利了，意識形態的扶貧還任重道遠」。亦有網民則戲謔稱「年青（輕）人都搶不過他們，一上公交車卻要別人讓座」。

肯德基在內地深受歡迎。據悉，在上海、深圳、廣州、南京等城市，肯德基共開設21家同類的「勤儉節約自取站」。

網民意見：

方方土、、：搶東西渾身就有勁兒了！

愛裸睡的夢想者：在我們中國這地方搞這個形式能把地球掏個洞。

橙子金：素質多高啊，冰箱都沒搬走。

余生一只華：肯德基榮獲2021年諾貝爾醫學獎！

BILLYZHU：公交車（巴士）上的林黛玉變身方世玉。

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