全國兩會預告閹割香港選舉制度，實際方案尚未出台。官媒報道多國使節支持全國人大完善香港選舉制度。中國外交部發言人汪文斌昨（5日）則證實，白俄羅斯代表70個國家在聯合國人權理事會發出聯合聲明，支持中方在涉港問題上的立場和措施，反對西方國家借涉港問題干涉中國內政。不過，《蘋果》記者嘗試尋找究竟是哪70個國家聯署支持，但在聯合國人權理事會網站找不到相關文件，本報亦向聯合國人權理事會查詢，暫未有回覆。

白俄羅斯代表安布拉澤維奇接受新華社訪問時提到：「我想再次強調，香港是中國不可分割的一部份，包括完善選舉制度在內的任何決定既是中國的權利，也是中國的責任，這些決定有利於香港的長遠發展和繁榮。」

汪文斌表示，白俄羅斯常駐聯合國日內瓦代表安布拉澤維奇，代表70個國家在人權理事會第46屆會議上作出聯合聲明，重申支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」，認為香港《國安法》實施後，香港擺脫了動盪局勢，逐漸恢復穩定，強調不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關係的基本準則，香港特區是中國不可分離的部份，香港事務是中國內政，敦促有關方面切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政。此外，還有20多個國家在人權理事會以單獨發言等方式，支持中方在涉港問題上的立場和舉措。

汪文斌續指，中方始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，中國中央政府的有關舉措有利於更好保障香港居民依法享有的各項權利和自由，有利於促進香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。他說：「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。」

他認為，廣大發展中國家在聯合國人權理事會再次聯手發出正義之聲，充份體現了事實勝於雄辯、公道自在人心；而中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。「我們敦促有關方面恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。」

另外，多名常駐聯合國的高級外交官表明支持中國完善香港選舉制度，老撾代表基查德斯表示，中國全國人大這一舉措必將對保持香港穩定繁榮發揮建設性作用。同時，老撾也相信這項決定有利於更好地貫徹執行「一國兩制」方針。基查德斯又稱，香港《國安法》對於在安全的環境中更好地保護香港居民的權利和自由非常必要。

巴基斯坦副代表侯賽因·安德拉比表示，中國全國人大是中國人民利益的最好代表，中國全國人大制定的法律也必將是維護香港乃至中國整體利益的最佳選擇。他說，相信完善後的香港選舉制度將對香港的長期發展穩定發揮建設性作用。他續指，多個國家多次在聯合國人權理事會發表聯合聲明支持中國在香港問題上立場，這本身就是對那些基於政治目的企圖在香港問題上抹黑中國做法的有力回擊。

《人民日報》／新華社

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