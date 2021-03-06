武漢肺炎蔓延全球，各地都有民眾在接種疫苗後出現嚴重副作用，香港更有兩人接種科興疫苗後死亡，引發不少人憂慮，出現「Cut針潮」。目前身處印度的西藏精神領袖達賴喇嘛，則在當地接種由英國牛津大學及阿斯利康研發、於印度生產的疫苗，並拍片呼籲民眾接種疫苗。

身處印度北部達蘭薩拉的達賴喇嘛，在當地一間醫院接種印度生產的阿斯利康疫苗，接種後他在醫院逗留半小時，確定沒有出現異常後才離開。他表示，為了防範一些嚴重的問題，注射疫苗非常有幫助，所以其他合資格接者，也應該鼓起勇氣，接種疫苗。

現年85歲的達賴喇嘛從去年1月起，一直處於自我隔離狀態，據報這是在疫情爆發以來他第一次出門，他感謝印度政府的安排，而在他寓所居住的10人亦已接種疫苗。

印度當局已經為醫護等前線工作人員注射疫苗，從本月1日起則為60歲以上及45至59歲慢性疾病病人接種，至今已注射1,900萬劑疫苗。

世界衞生組織在上月推薦緊急使用阿斯利康疫苗，研究指在接種第一劑疫苗後3至12星期，平均有效率為76%，減低傳播率為67%。阿斯利康疫苗不止有效率高於目前香港多數人接種的國產科興疫苗，亦適合65歲以上長者接種。報道指本港亦有購買阿斯利康疫苗，但要至今年下半年才有望運抵。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！