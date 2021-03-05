總理李克強在今年的工作報告中，恢復設定GDP具體增長目標是6%以上，失業率為5.5%左右。李在報告談得最多的是「穩」字，明言「堅持穩中求進工作總基調」。

為了高效務實開會，今年政府工作報告有兩個版本：李克強總理宣讀的是精簡版，代表們收到和審議的是完整版。李昨日花了約一小時宣讀報告，往年多長達約三小時。受武漢肺炎疫情衝擊，去年押後至5月召開的全國兩會，當年的總理工作報告中不訂立經濟增長目標，為1994年來首次。今年工作報告透露去年GDP增長是2.3%，今年的預測目標為6%以上。國務院研究室黨組成員孫國君解釋，去年不確定因素大，認為有增長已不容易。在確定今年目標增長時，考慮今年情況、亦要兼顧明年後年的發展需要，盡可能做到「目標在年度之間不要忽高忽低，保持經濟長期的平穩運行」。

64次提「穩」字

李克強在工作報告談得最多是「穩」字，共64次，在重點工作部份直接點明，要「堅持穩中求進工作總基調」，並重申「扎實做好『六穩』工作、全面落實『六保』任務」。提及今年經濟增長目標時，亦表明要保持「經濟運行在合理區間的要求，和今後目標『平穩』銜接」。

報告另一個較外界關注的是財政赤字率，去年是3.6%，今年下調目標為3.2%，但仍然高於3%的安全綫，今年全國預算赤字規模是3.57萬億人民幣（約4.28萬億港元），同時宣佈不再發行抗疫特別國債。李克強亦談到其他困難及挑戰，包括國際形勢不穩定、防疫防控仍有薄弱環節、投資增長不足。創新科技上，他指「關鍵領域創新能力不強」，未來會在中央本級基礎研究支出增10.6%。

新華社