全國兩會會議正式拉開序幕，去年7月遭美國制裁的新疆黨委書記陳全國昨（6日）參加新疆代表團審議，讚揚國家主席習近平帶領全黨全國各族人民創造了「兩大奇蹟」（經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟）新篇章。全國政協常委、哈電集團黨委書記、董事長斯澤夫則表示，下一步應將「邊疆振興」列為國家下一個發展戰略目標，加強邊疆建設，加快邊疆開放開發步伐。

斯澤夫建議，國家成立邊疆振興領導小組，發改委設立邊疆振興發展司，他認為：「邊疆，既是中國與沿線國家經濟、文化交流互動的通道，又是國家利益的有形保障。加大力度支持邊疆地區發展，要着眼歐亞大舞台、世界大棋局。」

本月初，哈薩克貿易副部長與中國商務部副部長圖雷巴耶夫（Kairat Turebayev）兼貿易談判副代表王受文進行視像會面，雙方確定中國在15年內在哈薩克投資不少於245億美元（約1,902港元），在邊境城市霍爾果斯（Khorgas）建設56家工廠，預計將於2023年完成。

哈薩克婦女努爾古麗‧努蘇普汗（Nurgul Nusipkhan）在Facebook拍片反對，留言寫道：我們不允許中國工廠毒害祖國！」她在自拍中說：「今天，我忍不住哭了，因為中國將在哈薩克建立56家工廠。我們擁有的豐富資源，我想知道為甚麼我們需要如此依賴他人？我們為甚麼不是自己建造這些工廠，我們有能力做到這一點。」她要求哈薩克總統托卡耶夫和外交部長等官員拒絕該計劃。

Facebook／新華網

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