早前世界衞生組織專家組赴武漢調查武肺源頭，惟尚未公佈的調查報告已引起爭議。來自病毒學、動物學及微生物學等不同領域的 26 位專家，周四發表公開信，質疑世衞專家組的調查，並非在無限制、獨立下進行。另有報道指，專家組不會公佈該次調查的中期報告。

專家組不公佈中期報告

26位專家的聯署公開信指出，世衞在武漢的聯合調查委員會，一半人是科學獨立性成疑的中國成員，另一半國際專家則依賴中國選擇性提供的資料。而所有聯合調查報告，均需經中國同意才發表，因此小組不能完整、不受限地調查病毒源頭，調查結果亦很可能涉政治妥協。對於該指控，中國外交部回應時，形容公開信內容為「新瓶舊酒」，假定中國有責任且欠科學公信力。

赴武漢調查的中期報告原定近日發表，但《華爾街日報》 引述專家組組長安巴雷克指，由於中期報告不涵蓋所有資料，無法滿足外界期望，故專家組放棄公佈中期報告。世衞發言人回應指， 完整報告將在數周內公佈。

世衞公信力備受質疑。美國監察組織「司法觀察」取得美國衞生及公共服務部一份301頁電郵，也顯示中共與世衞勾結隱瞞疫情，且白宮首席醫療顧問福西（Anthony Fauci）知情。其中去年2月世衞官員向福西的下屬萊恩（Clifford Lane）表示，「這次的表格是根據中國量身訂做」；世衞駐中國代表亦曾通知前往中國考察的成員，其在中國的所有活動將由中國當局安排。

美國《華爾街日報》/中央社