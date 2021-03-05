【習權兩會】

【本報訊】全國人大會議昨開幕，財政部發表政府預算草案，當中國防開支較去年增長6.8%，達1.35萬億元人民幣（下同，約1.62萬億港元），李克強在工作報告表示，要全面加強練兵備戰，統籌應對各領域安全風險，提高捍衞國家主權的戰略能力。政治學者對本報分析，軍費增幅增加表明中國對周邊的不安，需持續擴軍備戰；軍事專家則指，強軍主要目標是台海及會介入的美軍，他相信今年提出的軍費比實際開支少，存在「隱性軍費」。

財政部在李克強發表報告後，發佈政府預算草案，當中被稱作軍費的國防預算金額為1.35萬億元，比起去年公佈的軍費1.26萬億元（約1.52萬億港元），按年增長6.8%。

「維穩費」支出2,210億

至於俗稱「維穩費」的公共安全支出是1,850億元（約2,210億港元），增長0.7%。中國在2018年公佈的軍費增長率為8.1%，但2019年開始增長率連續兩年減少，同年為7.5%，去年公佈的增長率為6.6%，今年增長幅度輕微增加。

李克強在工作報告中指出，過去一年國防和軍隊建設取得新的重大成就，在維護國家安全和疫情防控中，展示出硬本領和優良作風。他指，新一年要聚焦建軍百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍等。李又說要全面加強練兵備戰，統籌應對各領域的安全風險，提高捍衞國家主權、安全、發展利益的戰略能力，各級政府都要大力支持國防和軍隊建設。

李克強提到，過去五年「十三五」（2016年至2020年）的國防和軍隊建設水平大幅提升，「十四五」（2021至2025年）要建設更高水平的平安中國。

政治學者吳強表示，軍費增長6.8%，高於去年的6.6%，總體上表明中國對周邊的不安，需要繼續擴軍備戰，而且增加軍費反映出預知的調整和增長，全社會都是為強軍為主的大幅增加軍費，並解決工程和關鍵技術的問題，這與「十四五」規劃及2035年遠景目標展望相符合。

另撥隱性軍費搞閱兵

軍事專家黃東則表示，今年公佈的軍費增長率比他預期低，他之前估計可能會有8%。他說，目前中國四面樹敵，但主要的軍費增長還是主要用來滿足當觸發台海戰爭時，有能力應付介入的美軍。彭博社昨報道，美、日、澳、印「四方安全對話（Quad）」的國家領導人將在月中首次舉行會議，美國總統拜登將會出席，體現印太協力應對中國。

黃東認為，就像以往一樣，中國公佈的軍費並不是一個真實數字，極可能存在「隱性軍費」，今年是中共建黨百年，2027年是建軍百年，可能會有新軍備或是閱兵，這些他估計都不會列入每年的軍費預算中，而是另撥一筆款項。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）去年發表截至2019年的數字，中國2019年的軍費已被估算為2,664億美元（2.07萬億港元），比今年公佈的軍費還要多。