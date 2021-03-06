全國兩會開幕後，「十四五規劃」成為焦點，戶籍制度改革問題再次引發討論。繼江西省上月23日宣佈，開放全省城鎮落戶條件，全面取消城市落戶限制之後，山東省正在跟進，前日（4日）宣佈實施「經常居住地登記戶口制度，充份尊重城鄉居民自主選擇定居的意願」，按照「宜城則城、宜鄉則鄉」原則，全面放開城鎮落戶限制，取消其他前置條件和附加限制。不過，內地網民批評，內媒報道取消城鄉落戶限制只是「標題黨」，看來只是「放鬆」入住限制，並非全面取消限制，因為申請人必須符合有「合法穩定住所」，或者「合法穩定工作」等條件。

江西省政府的《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的實施意見》規定，取消城市落戶限制「以具有合法穩定住所（含租賃），或合法穩定就業為戶口遷移的基本條件，取消參加社保、居住年限、就業年限等限制」。

江西農戶彭先生對美國之音表示，他對「全面取消落戶限制」的說法有些迷惑，更別提「廢除」戶口制度了。他說：「我個人認為，取消戶籍限制這個方向對我們個人可能有點好處，但是，這個東西可能不太現實，就算取消了戶口限制，以前戶口制度延伸下來的問題，條條框框，肯定不會給你取消，而且目前這種環境下取消不現實。」

他又指，即使全面取消落戶限制，城鎮仍然存在「常住人口」和「戶籍人口」兩部份居民群體，只是福利屏障看來要拆。「政府會對我們說，一切福利都會有，表面上取消了戶口限制。」彭先生稱，他關注還是孩子上學問題，現在教育資源本來分配就不公平。農村孩子在城裏上學，可能還會設置種種障礙，跟以前一樣。醫保也一樣，不可能跟城鎮戶口的一樣。

有網民戲謔：「我們要的是全面無限制全地域戶籍開放的人口流動自由，以及和戶籍無關的教育養老醫療平等，在一個統一的主權國家裏做到這個很難嗎？」另有網民指：「取消戶籍限制，平衡社會福利很難，除非把養黨的錢給醫療教育。」

網上有輿論還勸誡農村民眾，不要輕易前往城鎮落戶，幫助填補當地的的爛尾樓和大量的地產泡沫，中國今後的機會或許還是在農村。

近年來，中國除北京、上海、廣州、深圳四個特大城市，以及天津、重慶、武漢、成都、南京等十多個大城市外，其他城市戶口限制逐漸放開，基本實現自由流動。

1958年中國開始實施戶籍制度。有評論指，那個年代中國非常窮困，政府使用戶籍政策讓農村補貼城市，使得城市人口可以將精力集中於科研與工業化，同時，戶籍制度控制人口流動，強化政府的控制，有助於改善治安混亂。不過，這一制度也給日後的城鄉不平等埋下了種子。

英國廣播公司（BBC）曾報道，1978年改革開放後，中國戶籍制度弊病越發凸顯，因為城市公共服務體系建立在戶籍制度基礎上，意味着大量農民工平日進城打工無權享受教育、養老、醫療等公共服務，造成「留守兒童」等一系列社會問題。中國城鎮化被稱為「撕裂的城鎮化」。

2010年兩會前，13家中國報社曾聯合發表社論《提請兩會代表委員敦促加快戶籍改革》，執筆的經濟觀察網前副總編輯張宏被後來被解僱。2013年，法律專家、公民維權人士許志永號召反對戶籍隔離，爭取教育平權，也遭到打壓。中國學者胡星斗稱戶籍改革是「中國版平權運動」。有網民批評，戶籍制度是當代變相的身份奴隸制度；每一種制度必定有人受益，有人受損，戶籍制度違背人性。

美國之音／英國廣播公司

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