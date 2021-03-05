全國兩會今日（6日）會繼續開會，根據新華社報道，十三屆全國人大四次會議各代表團上午會舉行全體會議，審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案，下午各代表團舉行小組會議，審議政府工作報告，「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。

至於全國政協十三屆四次會議今日則會全天舉行小組會議。上午討論政府工作報告和計劃報告、預算報告；下午討論「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。

每年兩會人大代表、政協委員都會提出不少建議，今年亦不例外。在全球各地都擔心政府會取得個人生物資料之時，全國人大代表、浙江省衢州市人民醫院院長助理陳瑋向大會建議採集新生嬰兒的DNA，以建立全國數據庫，目的是協助公安機關利用DNA檢驗技術，幫助被拐賣兒童找到親生父母。

陳瑋又建議，這項工作應列入平安專項經費，以每個新生兒檢測費用35元人民幣（下同，約42港元）來算，結合近5年全國年平均1,500萬人的新生嬰兒申報戶口數據，估算全國每年需投入5億元（約6億港元）的資金。她又認為要保障嬰兒DNA資料的私隱，建議由公安部或成立專責部門監管，確保每次使用經過嚴格審批並留下紀錄。

如何培養男性青少年有陽剛之氣也是近幾年兩會的熱門議題。繼去年政協常委斯澤夫提出的《關注和防止男性青少年「女性化」趨勢》後，今年輪到全國人大代表、蘇州大學校長熊思東接力，提出教育應注重性別差異，讓「男孩更像男孩」。

熊思東稱，國內不少男生做事畏縮、膽小無主張、缺乏冒險精神、自信心不足，與傳統「男子氣概」的氣質特徵相悖，會引發社會、家庭擔憂。他建議要加強有區別的性別教育，幫助學生了解青春期生理、心理健康等知識；亦可針對性別開設不同的體育課程，引導男生參加更多足球、籃球、橄欖球、擊劍等對抗性較強的運動，女生則可參加藝術體操、跳繩、瑜伽等。同時亦要加強意志錘煉，針對男生設置軍事技能課程、野外生存課程等，針對女生設置安全防護課程、團隊拓展訓練課程等。

另外，國家主席習近平去年11月曾到江蘇考察，並參觀清末民初企業家張謇的生平展覽，全國政協委員、南通大學校長施衞東透露，會在會議中提案，將張謇事蹟寫入中小學國家統編教材。

施衞東委員提出，清末民初，張謇為實現自己畢生追求的國家富強夢想，在家鄉南通進行了全方位、系統性的早期現代化實踐，是愛國企業家的典範。施衞東指現有教材沒有突出張謇「愛國企業家」的精神特質，廣大青少年學生對張謇認知度還不夠，建議將南通博物苑、張謇故居等，列入全國大中小學校愛國主義教育基地和大中小學生研學實踐教育基地，將南通大學張謇研究院列為教育部人文社會科學重點研究基地。

新華社／澎湃新聞

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