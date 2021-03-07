香港政府抗疫不力，令本港與新加坡的「旅遊氣泡」啟航無期。抗疫成就獲全球肯定及讚賞的台灣，則有望與南太平洋島國帛琉開放「旅遊氣泡」。台媒報道，帛琉因受全球武漢肺炎疫情影響，經濟一落千丈，新任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）力推「台帛旅遊氣泡」重振經濟。有知情人士指，台灣中央流行疫情指揮中心料周三舉行內部會議，研究「台帛旅遊氣泡」的可行方案，最快3月中旬即可啟動；有意見認為，台帛兩地均無社區感染，旅客回台後應可免隔離檢疫，相信有一定吸引力。

知情人士指出，帛琉旅遊氣泡屬「團進團出」，每架飛機僅坐7成旅客，台灣與帛琉每星期各飛8班機。現規劃前往帛琉旅客須提供搭機前3天核酸檢測（PCR）陰性報告，入境帛琉機場再採檢1次，但旅客返台後仍須居家檢疫5天，檢疫結束前再進行PCR採檢，不過入境帛琉後要在當地機場檢測，以帛琉現有檢測能力則難以承擔，盼台灣可支援。

不過，知情人士也說，雙方就以上規劃仍有少許歧見，例如台灣有專家認為，旅客到帛琉前已提供PCR陰性報告，在帛琉機場無需再採檢1次；此外，部份專家認為，既然雙方都無社區感染，疫情控制皆平穩，旅客回台後應不必再採檢，連居家檢疫也不用，自主健康管理即可。而這些不同意見，都有待周三會議討論、整合。

據了解，旅客若自帛琉返台後須檢疫期滿前採檢，目前規劃可於北、中、南、東選擇數家醫院進行，採檢費用也將從現時的7,000元新台幣（下同，1,944.8港元）降到5,500元或5,000元（1,528或1,389港元），以降低旅客成本。

知情人士直說，中央流行疫情指揮中心周三將舉行內部會議討論帛琉旅遊氣泡可行性，最快3月中旬、即下星期可以成行，帛琉總統惠恕仁擬與旅客搭乘第一班從帛琉到台灣的航機，順道訪台。

有旅遊業者則表示，帛琉旅遊泡泡最大問題點是保險，目前並無針對武漢肺炎提供旅遊保障，一旦有緊急醫療需求，現有保單難處理，希望能以專案方式辦理，所以團費勢必調漲，以往帛琉團多規劃5天，團費4萬元左右（11,113港元），若是旅遊氣泡，排除檢疫時間，行程可能也是5天，但價格會到8萬元上下（約22,226港元）。

台灣感染症醫學會理事長黃立民醫生表示，從帛琉旅遊氣泡檢疫策略來看，雙方對彼此疫情狀況仍不太有信心，害怕會有無症狀感染者造成防疫破口，況且帛琉已開始接種疫苗，台灣卻仍未開始，「說不定帛琉更怕台灣人過去」，所以才要求在帛琉機場檢驗，也建議台灣「不要挑剔對方驗太多」。

長期提供帛琉醫療服務的新光醫院副院長洪子仁則指，台帛重啟旅遊氣泡，重要的還是把防疫做好，若旅遊氣泡成為防疫破口，不但民眾無法接受，亦恐使日後與其他國家的旅遊氣泡功虧一簣。

台灣《蘋果新聞網》

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