每個台灣鳳梨（港稱：菠蘿）外表分別不大。如何揀選到香甜的鳳梨？黃大仙水果店林先生認為，離不開「一分錢一分貨」的原則，例如售價40至60港元的空運貨，的確較海運鳳梨新鮮，此外，可揀選由優勢果農出品、熟度足夠的鳳梨，例如樹上已有8成熟的鳳梨，外表金黃，聞起來有香味。他提醒，要避免挑選葉子過乾的鳳梨，因為有可能已腐爛，而買回家後2至3日內，就是鳳梨狀況最佳的食用時間。

至於食用方法，林先生指，將經過冷藏的鳳梨倒轉放在室溫地方3至4小時後才切開，能讓味道更佳，甜度更均勻。

林先生表示，台灣金鑽鳯梨最為港人熟悉，因它是入口內地和香港最多的鳳梨品種；另有其他品種如牛奶鳯梨、西瓜鳯梨等。

香港常見鳳梨

金鑽鳳梨：

產期：3至6月

特色：佔台灣所有鳳梨品種的總產量近8成，其外形接近圓筒形，果芯大、口感脆且味道佳。

牛奶鳳梨：

產期：5至10月

特色：葉片無刺，果實呈圓筒狀，果皮薄而果肉呈乳白色，種植因素好、當季品質佳時，聞起來帶有牛奶的香氣。

西瓜鳳梨

產期：6至7月

特色：外皮青綠、肉質細、甜度高，入口後有一股香氣，果型碩大，肉質飽滿，主要是加工用。

綜合報道

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