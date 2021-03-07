歐洲三大強國，法、英、德，已經或將會派出軍艦到南海或印太海域巡航。有日本專家指出，歐洲海軍東來，是表達對中共在香港、新疆及南海所為的強烈不滿，強調歐洲的「炮艦外交」對中國的嚇阻能力超乎想像。

《日經亞洲評論》5日刊登國際關係評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita） 的文章。他指出，派出軍艦、施加軍事壓力是大國面對某些國家蔑視國際規則，在發表公開談話譴責與制裁後的第三種手段，「歐洲3大強國軍艦東來，是針對中共壓迫香港和新疆維吾爾族，以及其在南海的強硬行動表達的強烈反對」。

秋田浩之引述皮尤研究中心（Pew Research Center）日前發佈的研究，顯示英、法、德有超過70%受訪者對中國持負面看法，這代表「歐洲三個主要國家，對中國的不滿和焦慮已表現為一種炮艦外交形式」。

秋田浩之分析，從表面來看，中共解放軍擁有約350艘軍艦（一說360艘），數量比美國多，而歐洲3大強國僅派出幾艘軍艦，也無法對目前佔上風的中國有任何軍事威脅，「但亞洲和歐洲的安全官員認為，英國、法國和德國的行動，至少將能以2種方式反擊解放軍」。

秋田浩之說，第一，若歐洲人表現出在印太海域投射海軍力量的能力和意願，中國只能被迫修改其在台灣和南海海域的作戰計劃，這將迫使中國在決定採取軍事行動前需再三考慮。

其次，若英、法兩國繼續向印太海域派遣艦隻，將在該區內產生以美國為首的新海軍合作框架；英、法可在該區多次舉行聯合海上演習，藉此加強與美、日、澳以及周圍國家的團隊合作。

秋田浩之直言，雖然英法德向印太海域派遣軍艦可能會引發中國不滿，但會在阻止中國在台海、南海冒險產生積極作用。

他強調，就算目前歐洲各國對中政策不一致，但長遠看來，歐洲可能會對中國採取更為強硬的立場。

日本海上自衞隊近日除了與美國第七艦隊在西太平洋緊密合作，連西班牙海軍船艦也遠道而來加入演練，有分析指日方此舉意在擴大合作對象牽制中國。

另外，日本陸上自衞隊陸上幕僚長湯淺悟郎4日在記者會上透露，正協調與法軍、美軍在日本國內進行聯演，並稱擁有共同價值觀的國家進行合作，將有助於印太區域穩定。

《自由時報》／《日經亞洲評論》

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