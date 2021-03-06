【本報訊】曾被稱為「中國天才」的伊啟威（原名：吳迪釗）數年前突然銷聲匿迹，近月卻復出，還以「滿族」及「紅三代」的身份頻頻抨擊中共，背景頗為神秘。伊接受本報訪問，稱外祖父是中央警衞局的衞士，負責保衞毛澤東等國家領導人，但不願透露父親身份。現時他已入籍日本，只因「不希望自己下一代生活在中國控制的國家。」

早在2010年，14歲的伊啟威出版長篇小說《救贖》，獲國務院學者推薦、中國文聯出版發行，在北京大學、深圳大學等地演講及舉辦發佈會，內地冠以「天才」，風頭一時無兩，儼如內地青年榜樣。後來他入讀美國史丹福大學，更曾與美國前總統克林頓合照，贈送他創作的漫畫。他更自稱，11歲曾踏入中南海遊玩。這些神奇的經歷，伊稱大部份歸功於其紅三代身份，有錢使得鬼推磨。

外祖父曾負責護毛

伊啟威透露自己是滿族人，外祖父在滿洲國長大，二戰後加入中共，1949年中共建政後，調入中央警衞局，負責保衞毛澤東等國家領導人。國務院旗下中國老齡問題全國委員會1993年出版的《共和國奠基人‧青海卷》，曾以相片及文字記載其外祖父事蹟，惟伊不願公開外祖父名字。

伊啟威形容自己少時已經渴望在中國從政，網上流傳一封「留美少年伊啟威致習大大的一封信」，大讚習近平「親民的作風以及開明的指導思路， 將國家、民族文化首次上升如此高度」，以換取一官半職，他聲稱後來獲薦於國務院工作。

父捲貪腐隨即逃離

年少的他經歷如此風光，為何沒有扶搖直上，反失蹤數年？他解釋，因父親捲入貪腐醜聞。他透露父親曾擔任光大銀行某分行副行長、中國銀通董事，「2015年中國股價大跌，中國形容『金融政變』，我爸之後被抓了，被指挪用了兩億（人民幣）做槓桿」。父親被捕，伊感到自己或成下一個目標，隨即逃離中國，離開大眾視線。但他拒絕透露父親的名字，本報未能找到當年姓吳或伊的光大銀行副行長被捕新聞。對此伊堅稱：「我不會拿家人來亂說，只是本名不想公開，因為他還有其他事情，解釋起來又是一堆人，而且目前還在中共官場裏面的。」

「過去幾年我不想與中國人再有任何關係，連普通話都不再說，除了出生地是中國之外，其他都與中國沒有關係。」伊啟威去年底突然高調現身，並透露自己入籍日本。被問到何以復出？他稱自己已為人父，驚見中共已威脅他在日本的下一代：「我太太問我，要不要讓孩子去學中文？我當時一聽，我說我打死了她也一定不能學中文，那是軟性侵略。如果中國迫害中國人，沒關係，不要妨礙到我們就好了，我們想正常過日子，我不希望下一代生活在中國控制的國家。」