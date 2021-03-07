兩岸疫情最新數字：大陸昨日（6日）新增13宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川7宗、廣東4宗，以及2宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,975宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診967宗，死亡個案10宗。

世衞（WHO）今年1月已宣佈對多款中國武漢肺炎疫苗展開評估，但至今仍未將中國疫苗入緊急使用清單。中國疾控中心主任高福昨日接受鳳凰網訪問時提到，因為中國疫苗的3期臨床只有中期數據，世衞仍在「謹慎評估，可以理解」，他相信會有很好的結果。

目前，中國已有4款武漢肺炎疫苗在短短兩個月內獲得國家藥監局批准有條件上市，當中包括國藥集團北京生物疫苗、國藥集團武漢生物疫苗、北京科興疫苗，以及康希諾疫苗，中國疫苗也在沙特阿拉伯等多國獲批上市，已經進口或正在商談進口中國疫苗的國家有40多個。

被問到病毒源頭問題時，高福證實，中國已經開始對2019年12月之前、武漢的血清樣本進行檢測，目前沒有發現陽性。他指出，世衞調查團到中國過去進行的工作，最後也沒有結論，病毒源頭只排除了一些極不可能的情況。他說：「應該說，花了1年時間，包括早期收集的樣本，我們只有在華南海鮮市場的樣本、環境樣本裏發現了病毒，沒有在任何一個動物裏發現病毒，也沒發現（病毒）的核酸。」

鳳凰網

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