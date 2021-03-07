台灣疫情防控工作獲舉世稱頌外，台籍醫護人員也在世界各地努力貢獻。有台籍麻醉師在西班牙工作期間感染武肺，入住深切治療病房，需使用呼吸機15日，成功康復。這名謹守抗疫崗位的「台灣女兒」在3月8日婦女節前夕，獲當地頒傑出女性工作者獎，肯定其努力。

獲獎的武肺康復者名李慧伶，是台灣僑務委員劉金枝的女兒。李慧伶為麻醉師，其妹李慧芯是手術室護士，二人俱任職西班牙的醫療機構。

劉金枝好友、台灣國民黨立委溫玉霞於Facebook透露，在3月8日婦女節前夕，西班牙Bizkaia省的「就業、社會包容暨平等司」為表揚婦女的貢獻並呼籲男女平等，特別舉辦活動頒獎給傑出的女性工作者，李慧伶成為得獎者。

據了解，李慧伶發表獲獎感言時表示，「我代表衞生署第一線女性、婦女，幫助我們社會最艱難的一刻，每個人都盡全力拿出個人的專長，傾力為社會悉心付出。在工作制服下、口罩之後、接聽電話之後……抗疫工作背後所有人員的付出無法細數，這個獎項是頒給所有第一線婦女的，非常感謝大家。」

去年4月，西班牙疫情最嚴重期間，李慧伶在前線救治患者期間，自己也確診，之後病情惡化要入住深切治療部，並使用呼吸機15日維持呼吸。

李慧伶成功康復，離開病房時，獲院內同僚在走廊列隊鼓掌打氣，場面感人。

聯合新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！