台灣防空識別區（ADIZ）西南空域頻有大陸軍機滋擾外，原來還有美軍。有消息指，美軍的MQ-4C海神無人機今早在台灣西南空域，遭台軍廣播驅逐，而美機亦以無線電「駁嘴」，指身處國際空域。

Facebook專頁「台灣西南空域」今日表示，一架美國海軍MQ-4C海神無人機今早飛入台灣西南空域，被台灣空軍以廣播驅離，要求對方立即回轉脫離。台灣官方尚未證實此消息。

據專頁的航跡圖顯示，MQ-4C通過台灣ADIZ南側，一度距離台灣領海線最近8浬，美軍MQ-4C也以無線電進行「國際空域航行權宣告」，這也是美軍MQ-4C無人機今年首度進入台灣ADIZ，距離台領海基線最近的一次。

MQ-4C海神無人偵察機是由RQ-4「全球鷹」偵察機發展而來的高空長程無人機，主要負責廣域海上監視任務，海神在全球鷹的基礎上加固機體和機翼結構，改進除冰裝置和防雷擊系統，上述強化措施讓海神得以降低高度，在雲層中監視目標船隻或其他海面目標。

防空識別區（ADIZ）是一國單方面劃定的防空範圍，以確保對空中威脅有足夠反應時間，但未受國際承認，亦不等於是其領空。

台灣《蘋果新聞網》

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