（內容：更新）西藏的人權、宗教及文化，長年遭內地官方打壓。有關心西藏人權問題的NGO及學者批評，中共極權治下，在西藏，豬的自由比人多，呼籲國際社會抵制明年的北京冬奧，同時拒絕承認中共認證的「達賴喇嘛」。另外，有報道指1名西藏異見者在獄中疑遭酷刑死亡。

自由亞洲電台報道，貢卻津巴因與外媒透露西藏的抗爭情況，被當局判有期徒刑21年，他疑因在獄中遭受酷刑，導致腦出血，陷入癱瘓，於2月6日死亡，終年51歲。而有消息指2月17日，有3名藏青，因未註冊官方的微信群組被捕，其中1人在拘留期間遭到酷刑致骨折送院。

另外，NGO組織台灣圖博之友會（圖友會）昨日（6日）在台灣舉行座談會，以紀念「310西藏抗暴日」即將屆滿62周年，探討中共介入宗教，企圖滅絕圖博（西藏）民族文化的情形。

圖友會表示，美國國會通過《西藏政策及支持法案》，明確表達不接受中共認證的達賴喇嘛代表圖博，具有劃時代的意義。1995年達賴喇嘛認證的第11世班禪喇嘛遭中共逮捕軟禁，至今下落不明，中共另立確吉傑布為第11世班禪喇嘛。藏人們普遍擔心中共會再度以同樣手段選任第15世達賴喇嘛，對圖博傳承造成威脅。

政治大學國家發展研究所教授李酉潭指出，在西藏豬隻都是放養，連豬都有自由但人卻相當不自由，西藏的宗教、語言、文化、生活方式都被中共剝奪、綁架。他強調，「極權又霸道的中共是一切問題的總根源」。

真理大學宗教文化與資訊管理系教授張家麟指出，中共國家宗教事務局對「轉世活佛」設立審批程序，顯示要牢牢控制「活佛」的產生到養成。

台灣西藏交流基金會前副秘書長翁仕杰表示，北京政府認為掌控達賴喇嘛未來的轉世人選是解決西藏問題的重要手段。而為了防範中國別有用心干預達賴喇嘛的未來轉世，華人民主書院董事會主席曾建元呼籲，要拒絕承認未來中共認證的「達賴喇嘛」。

前西藏流亡議會議員凱度頓珠表示，如中共執意認證自己的達賴喇嘛15世，將不能建立國際聲譽，獲人民愛戴。他又呼籲國際應該要抵制2022年北京冬季奧運。

據圖友會引述中共官方2018年資料，西藏有358名活佛，其中60多人由中共認定。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／自由亞洲電台

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