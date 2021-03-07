大陸3月1日突向台灣下達「鳳梨禁令」（港稱菠蘿），反吸引各界聲援推銷，讓台灣鳳梨聲名大噪。有報道指澳門也緊跟大陸禁止鳳梨進口，令中、港及澳三地僅餘香港仍可輸入，甚至有傳部份港商趁機壓價，每斤（台斤：約600克）僅以約2.8港元收購。大陸勞師動眾禁止台灣鳳梨入口，但有人發現廣東有連鎖水果店出售「台灣鳳梨」，每個約20港元，遭「愛國」網民質問是否支持台獨。

有大陸民眾報料指，近日在廣東一家連鎖水果店，發現有「台灣鳳梨」出售，且每個也貼有大張「台灣鳳梨」的貼紙作招徠，產地也註明是台灣，每個售16.9元人民幣（約20.2港元）。

據了解，當時店員向顧客表明，鳳梨並非在3月1日前輸入，是在最近幾天才進貨，保證新鮮。而店方也沒有收到官方要求將鳳梨下架。

另有大陸網民聲稱，在這兩天仍然見到水果店出售台灣鳳梨，店主遭人詢問是否「支持台獨」。而該店則回覆「所售水果均從正規渠道進貨，並在符合國家法律法規的前提下進行經營。該批次鳳梨是此前進口的，目前有少量庫存在售。」

雖然，大陸放出「鳳梨禁令」後，台灣由總統蔡英文以降的高官及政黨也紛紛大力協助推銷，亦獲港日消費者支持增購。但有報道指，有台灣果農不滿採購商及香港入口商趁機壓價，以每斤10元新台幣（約2.8港元）收購。

果農洪銘聰透露，有香港入口商指，「鳳梨在我們香港以前賣160元（新台幣，約44.5港元），因為3月1日停止了，香港這邊只能銷售70元（約19.5港元）」，要求台農賤價出售，但被拒絕。

洪指出，壓價情況同樣出現在台灣的收購商，令他覺得自己人也趁火打劫。洪說，已拒絕類似壓價收購，情願信任台灣各界發起的團購推銷，又透露，目前全屏東售出的鳳梨已經超過160萬箱。

協助在台灣尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳則於Facebook上表示，已開設台灣新鮮鳳梨代購服務，強調每星期的數量有限，欲購從速，又透露將陸續上架其他台灣鳳梨製品。「保護傘」的網購網站顯示，民眾現時可選擇台灣金鑽鳳梨，一盒6個，重量大約12至13公斤，售價約2,620元新台幣（約728港元）。

民視新關網／Facebook

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