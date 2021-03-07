台灣屏東縣恆春古城城牆擁有逾140年歷史，近日被發現遭人惡意噴漆及塗鴉，恆春鎮長陳文弘在Facebook上高呼痛心，強調已經報案，並警告民眾毀損古蹟最重可被判5年以下有期徒刑，以及罰款2,000萬元新台幣（下同，約555萬港元）。

網上圖片顯示，恆春古城城牆上被塗上「古城之戀」、「若問、是甚麼」、「我想我可以習慣一個人生活」、「美麗、麗貞、傑哥，2021/1/17一日遊」等字句。陳文弘上周五（5日）於Facebook嚴厲譴責有關行為，形容此事「令人痛心」，又指「恆春古城自西元1875年興工至今已超過140年歷史，是台灣現存最完整的古城。期間經歷過無數次天災人禍，也經過歷代人的努力修復，才能保存至今」。

陳文弘強調，按照《文化資產保存法》，毀損古蹟最重可被判5年以下有期徒刑及罰款2,000萬元，呼籲民眾切勿以身試法，「一經發現必定通報警方追究責任，讓行為人付出破壞公物的代價」。他又認為，雖然塗鴉使用了簡體字，但考慮到目前因疫情而實施入境管制措施，「幾乎能確認是台灣民眾所為」。

當地警方已經介入調查，強調會翻查閉路電視片段追查涉事者。屏東縣文化資產保護所則表示，遊客「到此一遊」的留言行為，即使是無心之過，但毀損古蹟是公訴罪，須負擔修護賠償的責任。

恆春古城是清政府於「牡丹社事件」後為軍事防禦而建造，以紅磚、石塊中間灌泥漿建成城垣，設雉堞、城樓和砲台，是珍貴的人文和歷史地標。「牡丹社事件」是指在1871年，日本琉球群島（沖繩）的漁民乘船前往日本送貨，但在歸途中遇上暴風雨，船隻隨後漂流至八瑤灣（現在屏東縣滿洲鄉的九棚灣），其中有部分漁民誤闖土著居住的牡丹社，因言語不通而被土著殺死54人，餘下的漁民其後逃回日本向政府反映事件。日本當局於是藉此向清政府提出抗議，並於1874年派兵登陸琅嶠進攻牡丹社；事件最終由英國公使出面調停，清政府賠償日本軍費及琉球難民共50萬兩，日軍同意撤回。清政府及後開始重視台灣海防問題，派沈葆禎來台辦理海防事宜，並於當年正式將「琅嶠」改名為「恆春」。

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