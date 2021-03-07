兩岸角力不斷，大陸頻頻出招，全方位打壓台灣。大陸海關總署上月26日突然宣佈，自本月1日起暫停進口台灣鳳梨（港稱：菠蘿），澳門亦跟隨祖國「步伐」，於2日停止進口。眼見鳳梨慘被打壓，香港出現「撐台買鳳梨」熱潮。巴打鮮菓早前從台灣一口氣購入逾600箱鳳梨，《蘋果》今日（7日）早上直擊拆櫃過程。負責人梁東麒指，港人不應只看熱潮才買鳳梨，而是應長期支持台灣果農，才可真正撐台。

今早8時半，一個塞滿672箱台灣鳳梨的20呎貨櫃，被拖到巴打鮮果的店前，一批工人隨即將大家期待已久的鳳梨逐箱卸下，再用客貨車派送給預訂的客人。負責人梁東麒指，香港比較少公司會入口一整個貨櫃的鳳梨，平時會夾雜其他水果一併入口，所以相信今輪入口的貨量較多。而今次抵港的鳳梨質素非常之高，台灣果農未有因為時間倉卒，而刻意收割質素未達標的鳳梨。他預計，下一批大貨可能要下周才能抵港。

梁東麒指，自公佈接受預購消息後，整批貨短短5小時就被掃清：「大陸今次拒絕接受台灣的鳳梨，令全世界好多地方都想支持台灣。大部份人都係開宗名義想撐台灣……」梁指出，今批收購鳯梨價格與往年相若，不過可能因疫情和大陸停止入口，令果農收割和船期出現混亂，反而個別價格提高，認為有人炒作消息：「一件原本值100蚊嘅嘢，唔會變為300蚊。」梁指，今次呢批貨被掃清的速度出乎意料之外，但希望香港人不會純因熱潮而只作一次性的支持：「4至6月係鳳梨盛產期，呢啲支持應該係長期持續會更好。」

鳳梨4月出貨如「山洪暴發」

「自禁運新聞後，大家都覺得決定呢件事係別有用心，有針對性。人哋（台灣果農）啲嘢（鳳梨）無乜大問題，就會質疑點解要咁做，所以咪做一個表態或者支持。嗰啲嘢都係好食，你哋唔要，其他人亦會要。某一個地方唔要一樣嘢，亦唔會完全淪陷。」黃大仙林記水果負責人林先生指，自大陸封殺台灣鳯梨後，自己即透過空運，分兩批合共200多箱運到港，同樣短短2至3日被預留或購買。

林先生指，其實大造期為4月，現時抵港的鳳梨仍未達最佳狀態，有台灣果農向他明言，4月鳳梨產量是「山洪暴發」級數，目前香港人在3月已體驗到鳳梨的品質，到4月味道將更好，「銷售到時先有真正壓力，希望香港人繼續支持」。當經海運的台灣鳳梨大量抵港，價錢無可避免會大幅下降，預計20至25元一個。

有消息指，未來數天還有至少兩櫃的台灣鳳梨運抵本港。

今早，有不少市民向巴打鮮果提取預訂的台灣鳳梨，其中施先生表示，自己會製作鳳梨酥，平時有用普通菠蘿和台灣鳳梨，但始終覺得台灣鳳梨無論口感與味道都有其特色。加上今次大陸打壓台灣鳳梨事件，他今次特意訂購台灣鳳梨。對於大陸今次打壓，施先生直言荒謬，「因為當權者最多會打壓不同政見嘅政客，而唔應該令無辜嘅農民受害」。

不願上鏡的陳小姐則謂，自己今次訂購一箱台灣鳳梨，原因除了支持入口台灣鳳梨的生果店外，同時亦是支持台灣的表態。她說：「雖然自己無法食晒一箱菠蘿，但就會同無法買到台灣鳳梨嘅朋友分享。」對於大陸今次打壓台灣鳳梨，陳小姐亦覺得非常可笑：「呢啲係食嘅菠蘿，唔係炸彈嗰啲菠蘿。」

《蘋果》記者

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