全國兩會今日繼續進行，全國人大今日整日將舉行代表小組會議，財政經濟委員會下午則會審查「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案、計劃報告和草案、預算報告和草案，並分別提出關於「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案、計劃報告和草案、預算報告和草案的審查結果報告。

全國政協上午則會舉行第二次全體會議，讓委員在大會上發言，下午部份界別會進行協商會議，其他界別則繼續進行小組討論。

兩會召開後首場記者會，則於下午3時舉行，國務委員兼外交部長王毅將會接受中外記者提問，回應中國的對外政策及對外關係的問題。

今年兩會，人口是與會代表、各委員關注的問題，可是，全國政協委員、河南農業大學校長張改平今年的提案，是要遏制農村婚姻當中，天價禮金陋習。張改平稱，禮金本是一種傳統民俗，現在所說的禮金包括聘禮和聘金，但近年來越演越烈的天價彩禮問題已成為當前鄉村社會陋習之一，現在的禮金，少則30至50萬（人民幣）、多則近百萬元，結婚開支對一個普通農村家庭來說壓力較大。

他認為，這種陋習不僅侵蝕社會風氣、顛覆公序良俗，而且導致因婚致貧、因婚返貧現象，加劇農村家庭養老風險，影響脫貧攻堅和鄉村振興的有機銜接，危及鄉村發展和社會穩定。

全國人大代表、浙江省溫州市文聯副主席蔣勝男則指出，內地的代孕市場亂象頻生，不少代孕媽媽成為他人利益的犧牲品，可是，中國在代孕方面仍沒有法律監管，一直沒有合法地位，所以她建議在法律層面上明確非法代孕相關組織者、從業者入刑的原則。

新華社／《環球人物雜誌》

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