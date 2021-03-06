【見步行步】兩岸的鳳梨之戰，竟牽涉澳門特區。有媒體昨刊登一則台農的訪問，意外踢爆澳門疑已跟隨大陸的步伐，於上周二（2日）停止進口台灣鳳梨（港稱菠蘿）。專門直銷生果往港澳的台灣果商對本報確認這周不能再寄鳳梨往澳門；有本港果商也接獲澳門同業來電，希望能提供台灣鳳梨。香港海關則指目前仍未收到更新禁止有關農產品進口的指令。

中評社昨刊登台灣高雄辰農有機農場總監林慶輝的訪問，對於傳出港澳也暫停鳳梨進口，林在報道中確認大陸於上周一（1日）發佈暫停台灣鳳梨進口後，澳門在翌日已跟隨這項政策，而香港則仍能進口。

港市面仍以日菲貨為主

本報昨向一家專寄台灣水果往港澳的台北果商確認，負責人指，幾個星期前還可以寄往澳門，但上周起就不可以了，原因是大陸那邊的公文在擋、「好奇怪，澳門行政單位也以大陸的公文為主」，不過他說目前還是可以寄鳳梨到香港。台灣農委會昨晚則指，目前未接獲相關訊息；陸委會也指，台灣鳳梨品質獲得港澳市場信賴，期盼與大陸的技術性問題盡快解決。

本港「巴打水菓」負責人梁東麒對於澳門疑禁入口台灣鳳梨表示驚訝，他透露，早前突然收到澳門行家來電查詢，着他向當地提供鳳梨，他估計，來電或與澳門禁入鳳梨有關。對於香港未來會否同樣禁入鳳梨，梁東麒無奈表示無法預計，目前只能見步行步。一菓欄juicy fruitti負責人Elmo稱，澳門的水果十分依賴香港，不少水果不直接送往澳門，原因是澳門貨機較少，故澳門水果本身由香港做中轉站，再用船運往澳門。Elmo又指，自己暫時不擔心香港會停止進口鳳梨。她認為香港人「硬淨」，如果政府無故叫停鳳梨貨櫃，香港人都會爭取到底。

大陸上月底宣佈禁止進口台灣鳳梨後，不少港人表示要挺台，近日本港陸續有台灣鳳梨上市，本報記者昨在調景嶺一間店舖查詢，店員表示雖然過去也有售賣台灣鳳梨，不過近日確實入了更多貨，昨日有兩、三箱金鑽鳳梨，每箱約15個，每個售價是38元，至下午5時只餘下三個未出售，她指有客人會一次買兩個。至於在油麻地果欄，記者所見的全是菲律賓或日本菠蘿，並未見台灣鳳梨，有店主表示， 因為目前鳳梨均屬「飛機貨」，價格較高，並未入貨，可能要多等一周才有。

根據台灣農委會數字，台灣鳳梨出口至大陸佔97%，其次是日本（2%）和香港（1%），去年台灣生鮮冷藏鳳梨出口香港1,186公噸，出口額126.80萬美元（約984萬港元）。林慶輝也對中評社說，香港購買台灣鳳梨雖然比重不高，但卻是單價最高的地方。

漁護署︰有蟲可拒入境

本報昨向澳門海關致電及發電郵查詢，但至截稿未獲回覆。至於香港會否跟隨內地做法停止進口台灣鳳梨，本港海關回覆指暫未收到更新指令，漁護署回覆指進口食用水果至香港不用申領《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第207章）（《條例》）下的植物進口證，但如植物貨載發現帶有病蟲害，將可指令進行除害處理、拒絕有關貨載入境或銷毀貨載，署方會密切留意有關情況。