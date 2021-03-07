總部位於深圳、港人黃楚標任董事長的東海航空，發生機長與空中服務員在飛行途中互毆事件，起因與機長使用洗手間時門口有乘客等待被指影響飛安，機長率先動手將認為工作嚴重疏忽的男空服員手部打致骨折，空服員隨即反擊打斷機長半顆門牙。東海航今日在官方微博證實事件，並表示涉事的兩名機組人員已遭停職。

事發上月20日，東海航DZ6297航班（南通至西安）的航班上，頭等艙有女空服員與另一區域男空服員私自調換了工作區域，在距降落地前50分鐘，一位頭等艙旅客要上洗手間，但此刻機長正在使用，故他讓旅客回座位等候，但該旅客並未理會。當機長用完廁出來，看到該旅客仍站在前面，機長以男空服員工作未到位、影響飛行安全進行訓斥，隨後雙方由口角變互毆。飛機抵達西安後，機長讓該兩名空服員自行買票返回深圳，禁止兩人繼續同行。

事件嚗光後，東海航空針對事件今日在官方微博作出回應，指公司對事件高度重視，涉事人員已第一時間停止工作，公司對由此產生的不良影響表示誠摯歉意。

內地資深機長陳建國表示，一般而言，執飛的機組人員使用洗手間前，會打電話通知在外值勤的空服人員，空服人員會給予保障，一是拉上簾子，二是將推車推出，主要是防止有人在此時衝擊駕駛艙。因此，若機長從洗手間出來看到有旅客在外等待，則意味着是不安全行為，也意味着乘務組並未採取有效措施攔住旅客。

東海航此前曾發生奇葩事例，2018年7月28日，B-1533號飛機執行DZ6286、DZ6206次航班時，陳姓機長擅自允其妻進入駕駛艙，機長、副機長、乘務長和空服員遭停飛和罰款。

東海航空有限公司於2002年11月在珠海註冊成立，2004年將基地遷至深圳寶安國際機場，是經國家商務部及民航總局批准成立的首家中外合資民營貨運航空公司。公司董事長為港人黃楚標，黃去年成立大灣區航空，希望進入香港市場，已向港府申請牌照，爭取今年上半年運營。

微信／澎湃新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！